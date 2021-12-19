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İngiliz İstihbarat Başkanı’na sordular: Beşiktaş’ın yeni antrenörü kim olur?

#Richard Moore#Beşiktaş#İngiliz İstihbarat Başkanı
İngiliz İstihbarat Başkanı’na sordular: Beşiktaş’ın yeni antrenörü kim olur

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’nden istihbarat örgütü MI6’in başına terfi eden Richard Moore’un dün ‘Türkiye’mizden ayrılalı dört yıl’ oldu mesajı birçok yorum aldı.

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TÜRKİYE’de görevde olduğu dönemde sıkı Beşiktaş taraftarlığıyla da dikkat çeken İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi, şimdiki İngiliz Gizli Servisi MI6’in Başkanı Richard Moore dün Türkiye ile ilgili sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.

YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Twitter’dan önce İngilizce ‘Dört yıl önce bugün dört yıl görevin ardından Türkiye’den ayrıldık (burada büyükelçiliğin şoförü Sedat Bey ile)’ diye yazdıktan sonra Türkçe olarak, “Bugün dört yıl önce sevgili Türkiye’mizden ayrıldık. Çok özlüyoruz!” ifadesini kullandı. Richard Moore, Sedat Bey, eşi Maggie Moore ve eşinin rehber köpeği Star (Yıldız Hanım) ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

BİRÇOK YORUM GELDİ

Türkiye’den de çok sayıda takipçisi bulunan Moore’un bu mesajı birçok yorum aldı. En çok beğeni alan yorum ise bir okuyucunun, “Sör, Beşiktaş’ın yeni antrenörü kim olacak bir ihtimal MI6’te böyle bir bilgi var mıdır” şeklindeki sorusu oldu. Başka bir yorumcu ise, “Mr. Moore, bize Prömiyer Lig’den bir antrenör ayarlamak için yardımınıza ihtiyacımız var, lütfen” diye yazdı. Moore’a gelen, “Türkiye’ye hasret kalmayın. Üç saat uzaklıkta”, “Başkan hâlâ Aston Martini mi kullanıyorsunuz”, “Abi umarım iyisindir. İngiliz gizli oyunlarını ve komplolarını özledik. Özleniyorsun”, “Alemin gözü yaşlı, MI6 başkanı Beşiktaşlı” gibi yanıtlar da dikkat çekti.

TÜRKÇE’Yİ ÇOK İYİ KONUŞUYOR

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Libya doğumlu olan Richard Moore (58), lisan eğitimini Oxford, lisanüstü eğitimini Harvard ve Stanford üniversitelerinde yapmış. Türkçe’yi çok iyi konuşuyor.

Türkiye’ye ilk 1990’da gelen Richard Moore, Ankara’daki elçilikte çalışmış, sonra da İstanbul’daki konsoloslukta basın ateşeliği yapmış.

4 yıl Ankara Büyükelçisi olduğu dönemde genetik hastalıktan ötürü görme engelli olan eşi Maggie Moore, Rehber Köpekler Derneği’nin kurulmasına öncü olmuştu.

Moore, 2016’da Beşiktaş’ın şampiyonluğu sonrasında Ankara’daki Büyükelçilik binasına dev Beşiktaş bayrağı astırmıştı.

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