İngiliz hükümeti Rus oligarklara kıyak geçmiş

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Ukrayna işgalinin başından beri Kiev’i güçlü şekilde destekleyen İngiltere’nin Rus oligarklara yaptırım programının o kadar da etkili olmadığı ortaya çıktı. New York Times gazetesinin haberine göre, görünüşte banka hesapları dondurulmuş olsa da Rus oligarklar, istisna maddeleri sayesinde özel şeflerden şoförlere lüks yaşamlarını sürdürebildi. İlgili finansal kurallar, mal varlığı dondurulan kişilere yaşamsal masrafları için sınırlı kaynağa erişme hakkı tanıyor. Ancak Brexit sonrası gelen fazla esnek kurallar oligarklara bir yılda 1 milyon dolardan fazla para aktarılmasına olanak tanıdı.

MİLYON DOLARLIK HARCAMA

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Örneğin, Rus bankacılık kralı Mikhail Fridman’a aralarında şoförler, özel aşçılar, temizlikçilerin olduğu 19 personelinin maaşları için 10 ayda 400 bin dolardan fazla ödeme yapıldı. Fridman, kendine de aylık 9 bin dolar harçlık aldı. Bizzat Rusya lideri Vladimir Putin’den onur madalyası alan Petr Aven de banka hesapları donuk olduğu halde 1.3 milyon dolar harcayabildi. İngiliz hükümeti bu harcamaların temel gereksinimler için yapıldığını ve sıkı şekilde izlendiğini savunuyor. Ancak lüks harcamalar soru işaretlerine neden oluyor.