İngiliz gazetesi The Guardian'dan sosyal medya platformu X kararı

Haberin Devamı

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Elon Musk'ın 2022'nin Ekim ayında 44 milyar dolara satın alarak adını X yaptığı sosyal medya platformu Twitter'da paylaşım yapmayacağını duyurdu.

The Guardian gazetesi, X hakkındaki kararını duyurduğu haberde, "Eskiden Twitter olarak adlandırlan sosyal medya platformunda bulunmanın faydalarını göz önünde bulundurduğunu ifade etti.

Platformda yer alan içeriklerin "rahatsız edici" olduğunu vurgulayan gazete, “Okuyucularımıza artık X sosyal medya platformundaki resmi hesaplarımızdan paylaşım yapmayacağımızı bildirmek istedi" açıklaması yaptı.

X'te 27 milyon takipçisi ve 80'den fazla hesabı bulunan The Guardian, platformda uzun süredir endişe duyduğu içeriklerin aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçılık içerdiğini söyledi.

Haberin Devamı

The Guardian, bu kararı vermede ABD başkanlık seçimleriyle ilgili haberlerinin etkili olduğunu belirtti.



The Guardian açıklamasında, X'in "zehirli" bir medya platformu olduğu ve sahibi Elon Musk'ın siyasi söylemi şekillendirmek için "site üzerindeki gücünü" kullanabildiği ifade edildi.