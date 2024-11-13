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İngiliz gazetesi The Guardian'dan sosyal medya platformu X kararı

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#The Guardian#X#Sosyal Medya
İngiliz gazetesi The Guardiandan sosyal medya platformu X kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 16:09

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X hakkında kararını verdi. The Guardian, bu gün yayınladığı haberde "Guardian artık resmi hesaplarından X'te paylaşım yapmayacak" denildi.

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İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Elon Musk'ın 2022'nin Ekim ayında 44 milyar dolara satın alarak adını X yaptığı sosyal medya platformu Twitter'da paylaşım yapmayacağını duyurdu.

The Guardian gazetesi, X hakkındaki kararını duyurduğu haberde, "Eskiden Twitter olarak adlandırlan sosyal medya platformunda bulunmanın faydalarını göz önünde bulundurduğunu ifade etti.

Platformda yer alan içeriklerin "rahatsız edici" olduğunu vurgulayan gazete, “Okuyucularımıza artık X sosyal medya platformundaki resmi hesaplarımızdan paylaşım yapmayacağımızı bildirmek istedi" açıklaması yaptı.

X'te 27 milyon takipçisi ve 80'den fazla hesabı bulunan The Guardian, platformda uzun süredir endişe duyduğu içeriklerin aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçılık içerdiğini söyledi.

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The Guardian, bu kararı vermede ABD başkanlık seçimleriyle ilgili haberlerinin etkili olduğunu belirtti.

The Guardian açıklamasında, X'in "zehirli" bir medya platformu olduğu ve sahibi Elon Musk'ın siyasi söylemi şekillendirmek için "site üzerindeki gücünü" kullanabildiği ifade edildi.

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#The Guardian#X#Sosyal Medya

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