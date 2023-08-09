İngiliz gazete dünyaya böyle duyurdu: Savaş Putin'in kapısına dayandı! İşte ilk görüntüler

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından Kiev Moskova'yı hedef aldırmayı sürdürüyor.

Ukrayna ordusunun son hedefi Moskova yakınlarındaki askeri fabrika oldu.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Rus ordusu için dürbün ve gece görüş cihazları üreten Moskova yakınlarındaki fabrikada şiddetli bir patlama meydana geldi.

Aynı habere görei, patlamada nedeniyle kırktan fazla kişi yaralandı.

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Bir başka İngiliz gazetesi Daily Mail bu gelişmeyi 'Savaş Putin'in kapısına dayandı' başlığı ile duyurdu.

Haberde 'İHA saldırısı başkenti hedef alırken Moskova yakınlarındaki Rus savunma fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi' denildi.

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Gelen ilk bilgiler patlamanın bir drone saldırısı sonrası yaşandığı yönündeydi.

Ancak Rus yetkililer bu iddiası yalanladı. Patlamanın şiddetiyle fabrika yakınlarındaki bazı evlerin camlarının da kırıldığı öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyduğu, fabrikadan yoğun duman yükseldiği görüldü.

Öte yandan Rusya, Moskova’ya yönelik iki insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırı girişiminin hava savunma sistemleri ile engellendiğini açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “İki insansız hava aracının (İHA) şehre doğru uçtuğu kaydedildi. İkisi de hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” dedi. Sobyanin, bir dronun şehrin güneyinde bulunan Domodedovo bölgesinde, ikinci dronun ise başkentin batısında yer alan Minsk otoyolu bölgesinde düşürüldüğünü söyledi. İmha edilen dronların oluşturduğu enkaz nedeniyle yaralanan olmadığını aktaran Sobyanin, ilk yardım ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ifade etti.

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Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Hava savunma sistemlerinin iki İHA'yı imha ettiğini aktaran bakanlık, herhangi bir can kaybı veya hasarın meydana gelmediğini belirtti.

Söz konusu saldırı girişiminin Moskova’ya bu hafta içinde yapılan üçüncü saldırı girişimi olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz 1 Ağustos’ta Moskova’daki bir binaya 2 gün içinde 2 kez dron ile saldırı düzenlenmiş, Rusya saldırıların Ukrayna’nın düzenlediğini öne sürmüştü. Ukrayna tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.