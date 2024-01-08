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İngiliz donanması iş ilanı verdi: Tuğamiral aranıyor

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#İngiliz#Denizaltı#Linkedin
İngiliz donanması iş ilanı verdi: Tuğamiral aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 07:00

Nükleer denizaltında çalışacak tuğamiral bulamayan İngiliz Kraliyet Donanması, iş ve işçi arama sitesine ilan verdi. “Nükleer füzelerden ve son derece gizli operasyonlardan sorumlu olacak” yeni tuğamirale yıllık 150 bin sterlin maaş vaat ediliyor.

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İngiliz donanması, mevcut Denizaltılar Direktörü Tuğamiral Simon Asquith’in yerini alacak kimseyi bulamayınca profesyonel iş ve işçi ağı Linkedin’e ilan vermek zorunda kaldı. İngiliz basınına konuşan savunma kaynakları The Telegraph’a, “denizaltı komuta etme tecrübesi bulunan emekli bir subay” aradıklarını ve pozisyon için yıllık 150 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon 700 bin TL) maaş vermeyi düşündüklerini söyledi.

ORDUDA ELEMAN AÇIĞI VAR

İlanda belirtildiğine göre işe alınacak kişi “son derece gizli ve elit operasyonların” yanı sıra nükleer denizaltı ‘Trident’in komutasından da sorumlu olacak. Donanmanın Linkedin aracılığıyla işe alım yapması alışılmadık bir durum olmasa da, daha önce bu derece yüksek bir pozisyon için ilan verilmemişti. İngiliz basını kısa süre önce donanmanın ciddi şekilde eleman eksikliği yaşadığını, bu sebeple iki savaş gemisini hizmet dışı bırakmak zorunda kaldığını yazmıştı.

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#İngiliz#Denizaltı#Linkedin

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