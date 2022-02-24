İngiliz Dışişleri Bakanı iddia etti: Putin Kiev’e yürüyecek

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Truss, Moskova’ya karşı daha cezalandırıcı yaptırımlar için tetikleyicinin Ukrayna’nın ‘tam ölçekli bir işgali’ olacağını söyledi.

“Ne yazık ki Rus güçleri Ukrayna’yı kuşatıyor, bu yüzden bunun tam olarak nerede olacağını bilmiyoruz” diyen İngiliz Bakan, “Ama gördüğümüzde anlayacağız ve hemen tepki vereceğiz” diye konuştu. Dışişleri Bakanı, yaklaşık üç milyonluk bir şehir olan Kiev’in, Putin’in olası hedefleri arasında olduğu konusunda uyararak, “Planlarında bunun olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bakan Liz Truss, İngiliz vatandaşlarına ticari uçuşlar hâlâ mevcutken ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.