İnanılmaz görüntü: Uçak alevler içinde otobana düştü!

Güney Amerika ülkesi Şili'de küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu uçağın pilotu hayatını kaybetti. Olay yerindeki 4 kişi ise yaralandı.

Olaydan kısa bir süre sonra bölgeye gelen acil durum ekipleri trafiği tamamen kapattılar. Hayatını kaybeden pilotun 58 yaşında olduğu ve isminin Fernando Solans Robles olduğu öğrenildi.





🚨🇨🇱 FIERY PLANE CRASH IN CHILE CAUGHT ON CAMERA



A small plane tragically crashed onto a highway near Talca, Chile, claiming the pilot's life and injuring 4 on the ground.



The specific emergency that caused the aircraft to attempt an emergency landing has not been identified.… pic.twitter.com/9hvjkDSbmF