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İnanılmaz görüntü: Uçak alevler içinde otobana düştü!

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#Şili#Uçak Kazası#Dünya
İnanılmaz görüntü: Uçak alevler içinde otobana düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 10:51

Şili'nin Talca kentinde meydana gelen uçak kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde uçağın alevler içinde otobana düştüğü görülüyor.

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Güney Amerika ülkesi Şili'de küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu uçağın pilotu hayatını kaybetti. Olay yerindeki 4 kişi ise yaralandı.

Olaydan kısa bir süre sonra bölgeye gelen acil durum ekipleri trafiği tamamen kapattılar. Hayatını kaybeden pilotun 58 yaşında olduğu ve isminin Fernando Solans Robles olduğu öğrenildi.

Concepcion şehrinin 190 km kuzeydoğunda bulunan Talca kentinde meydana gelen kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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Yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdular.

Maule Bölge Valisi Cristina Bravo, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek ölen pilotun ailesine başsağlığı diledi.

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#Şili#Uçak Kazası#Dünya

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