İnanılmaz görüntü: Uçak alevler içinde otobana düştü!

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Güney Amerika ülkesi Şili'de küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu uçağın pilotu hayatını kaybetti. Olay yerindeki 4 kişi ise yaralandı.

Olaydan kısa bir süre sonra bölgeye gelen acil durum ekipleri trafiği tamamen kapattılar. Hayatını kaybeden pilotun 58 yaşında olduğu ve isminin Fernando Solans Robles olduğu öğrenildi.





🚨🇨🇱 FIERY PLANE CRASH IN CHILE CAUGHT ON CAMERA



A small plane tragically crashed onto a highway near Talca, Chile, claiming the pilot's life and injuring 4 on the ground.



The specific emergency that caused the aircraft to attempt an emergency landing has not been identified.… pic.twitter.com/9hvjkDSbmF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 16, 2024

Concepcion şehrinin 190 km kuzeydoğunda bulunan Talca kentinde meydana gelen kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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Yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdular.



Maule Bölge Valisi Cristina Bravo, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek ölen pilotun ailesine başsağlığı diledi.