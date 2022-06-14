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İlk uçak bugün: İngiltere mültecileri Ruanda’ya taşıyor

#İngiltere#Sığınmacı#Ruanda
İlk uçak bugün: İngiltere mültecileri Ruanda’ya taşıyor

İngiltere’de Manş Denizi üzerinden botlarla gelen kaçak göçmenleri 10 bin km uzaklıktaki Afrika ülkesi Ruanda’ya gönderme planı hayata geçiriliyor.

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İnsan hakları örgütleri plan karşıtı hukuk mücadelelerini sürdürse de Yüksek Mahkeme, Ruanda’ya ilk gönderilecek kafile için ihtiyati tedbir kararı alınması talebini kabul etmedi.

11 kişilik ilk grup sığınmacıların bugün Ruanda’ya taşınması bekleniyor. 31 kişinin gönderilmesi planlanmıştı ancak her bir sığınmacının durumunu mahkemeye taşıyan insan hakları örgütleri, 20 kişinin biletlerini iptal ettirdi. İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın, planı açıkça eleştirmesi siyasi gerginliğe neden olurken dün bir grup gösterici 31 sığınmacının tutulduğu merkez önünde protesto gösterisi düzenledi.

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#İngiltere#Sığınmacı#Ruanda

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