İlk uçak bugün: İngiltere mültecileri Ruanda’ya taşıyor

Haberin Devamı

İnsan hakları örgütleri plan karşıtı hukuk mücadelelerini sürdürse de Yüksek Mahkeme, Ruanda’ya ilk gönderilecek kafile için ihtiyati tedbir kararı alınması talebini kabul etmedi.



11 kişilik ilk grup sığınmacıların bugün Ruanda’ya taşınması bekleniyor. 31 kişinin gönderilmesi planlanmıştı ancak her bir sığınmacının durumunu mahkemeye taşıyan insan hakları örgütleri, 20 kişinin biletlerini iptal ettirdi. İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın, planı açıkça eleştirmesi siyasi gerginliğe neden olurken dün bir grup gösterici 31 sığınmacının tutulduğu merkez önünde protesto gösterisi düzenledi.