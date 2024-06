İlk TV düellosunu Trump kazandı: Bırak artık Joe

Haberin Devamı

Gafları, zindeliği ve akli melekeleri hakkında birçok şüpheyi bertaraf etmek için birinci başkanlık münazarasında podyuma çıkan 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden’ın yapması gereken tek şey, dinç görünmekti. Ancak kısık sesi, sık sık öksürmesi, anlamsız ve zaman zaman yarım kalan cümleleri ve insanların ekrandan görebildiği ağzı açık, içi boş bakışları Biden’ın büyük bir bozguna uğramasına sebep oldu.

ANKETLERDE TRUMP FARK ATTI

CNN’in münazaradan hemen sonra yaptırdığı ankete göre Amerikalıların yüzde 67’si Cumhuriyetçi aday ve eski başkan Donald Trump’ın tartışmayı kazandığını düşünürken sadece yüzde 33 Biden’ın kazandığı görüşündeydi.

Biden, 90 dakikalık performans sırasında Amerikan halkını tatmin edemedi. Ancak Biden’ın tatmin edemediği sadece halkla sınırlı değildi. Münazara sonrası yayınlarda CNN ve MSNBC gibi iki Demokrat Parti’ye yakın kanalda Demokrat partili yorumcular ve gazeteciler, Biden’ı yerden yere vurdu. Başkandan hemen sonra CNN canlı yayınına katılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Biden’ın münazaraya kötü başladığını itiraf etti. Harris, “Yavaş bir başlangıçtı. Bu herkes için barizdi. Bu noktayı tartışmayacağım” dedi.

Haberin Devamı

BIDEN: BOĞAZIM AĞRIYOR

Münazara sonrasında gece yarısı eşi Jill Biden ile birlikte waffle yemeye giden Başkan Joe Biden, kendisini takip eden gazetecilerin performansıyla ilgili herhangi bir endişesi olup olmadığı sorusuna New York Times’ın hesabına göre Trump’ın tartışma sırasında 26 kez yalan söylediğini öne sürerek “Hayır. Bir yalancıyla tartışmak zordur” dedi. Hasta olup olmadığı sorusuna “Boğaz ağrım var” yanıtını verdi.

DEMOKRATLAR PANİKTE

CNN’e konuşan Demokrat Partili bir kaynak, Biden’ın partinin adayı olarak kalabilmesinin zor olduğunu belirtirken, başka bir kaynak ise Biden’ın aday olması konusunda ısrar etmenin zor olduğunu söyledi. Eski Başkan Barack Obama’nın danışmanı Van Jones, “Biden’ın performansı birçok insan için kişisel olarak acı vericiydi” derken, Biden’ın Başkan Yardımcılığı döneminde Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı yapan Ben Rhodes da “Bunun bu ülkedeki gençlere nasıl göründüğünü bir düşünün. Bu tartışmanın dünya çapındaki insanlara ve liderlere nasıl göründüğünü bir düşünün” dedi. Obama-Biden döneminin Kıdemli Beyaz Saray Danışmanı David Axelrod ise “Biden’ın devam edip etmemesi konusunda tartışmalar olacak” dedi.

Haberin Devamı

MEDYA CEPHE ALDI

Cuma sabahı itibariyle Biden’a bu zamana kadar tam destek veren New York Times’da hava tamamen değişmiş durumda. “Joe Biden iyi bir adam ve iyi bir Başkan ama yarıştan çekilmeli” “Biden böyle devam edemez” ve “Biden çok mu yaşlı? Amerika cevabını aldı” yazılarını tepeye taşırken; Demokratlara en yakın kanal olarak gösterilen MSNBC’nin internet sitesinde Amerikalıları “Donald Trump başkanlık tartışmasını ‘kazanmamış’ olabilir. Ama Biden kesinlikle kaybetti” yazısı karşılıyor. Paranın nabzını tutan Wall Street Journal gazetesinin ana haberi ise “Demokratlar, Biden’ın değiştirilmesini kendi aralarında tartışıyor” oldu.

90 DAKİKALIK SUÇLAMA MARATONU

Haberin Devamı

Başkan adaylarının kozlarını paylaştığı canlı yayın münazarasında iki isim de sık sık birbirlerini tarihin en kötü başkanı olmakla suçladı.

- ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump CNN’nin Atlanta’daki stüdyosunda yapılan münazaraya birbirini selamlamadan ve el sıkışmadan çıktı.

- İki isim yoğunluklu olarak ekonomiden kürtaj sorununa, yasa dışı göç meselesinden 6 Ocak 2021 Kongre Baskını’na Amerikan iç politikasını ilgilendiren çok sayıda konuyu tartıştı. Ukrayna savaşı dış politikada öne çıkan madde olurken, 90 dakika süren yayında İsrail’in Gazze’deki saldırıları geniş yer bulmadı.

Haberin Devamı

‘TARİHİN EN KÖTÜSÜ’

- Başkan Joe Biden, selefini kendisine “berbat” bir ekonomi bırakmakla suçlarken, eski Başkan Trump ise Biden yönetiminin “ne yaptığı hakkında hiçbir fikri olmadan para harcayan tarihin en kötü yönetimi” olduğunu savundu.

- Biden, Donald Trump’ı ABD Anayasa Mahkemesi’ne muhafazakârları atayarak ülke çapında kürtaj hakkının ortadan kaldırılmasını sağlamakla suçladı. Buna karşılık Trump, konunun eyaletlere iade edilmesinin doğru hareket tarzı olduğunu söyleyerek Demokratlar’ın geç dönem kürtaj ile bebek öldürmeyi desteklediğini iddia etti.

‘YALAN SÖYLÜYOR’

- Donald Trump, yasa dışı göçle ilgili konuşurken Biden yönetiminin ülkenin sınırlarını “teröristlere, akıl hastalarına ve suçlulara” açtığını iddia etti. Buna karşılık Biden, “Bir kez daha abartıyor, yalan söylüyor” yanıtını verdi. Biden birçok defa Trump’ı yalan söylemekle itham ederken, ABD basınında da eski başkanın tartışmada defalarca yanlış bilgiler kullandığına dikkat çekildi.

Haberin Devamı

‘BİZİ ZOR DURUMA SOKTU’

- Konu Ukrayna savaşına geldiğinde Trump, Biden’ın güçsüz duruşuyla Putin’i Ukrayna işgaline teşvik ettiğini iddia ederken Biden rakibinin sözlerini “saçmalık” olarak nitelendirdi ve Putin’i yüreklendirenin kendi dönemindeki faaliyetleriyle Trump olduğunu savundu.

- İsrail-Filistin çatışması gündeme geldiğinde, Biden’ın “savaşı isteyen tarafın Hamas olduğu” yönündeki ifadelerine karşı Trump, “İsrail’in de savaş istediğini” söyledi ve “İsrail’in işi bitirmesi lazım” ifadesini kullandı.

BİRBİRLERİNİ KIŞKIRTTILAR

- İki aday münazarada zaman zaman birbirlerine kışkırtıcı ifadeler de kullandı. Donald Trump’ın eski porno yıldızı Stormy Daniels’a sus payı davasına atıf yapan Biden, “Sen eşin hamileyken bir porno yıldızıyla birlikte oldun. Sokak kedilerinin ahlakına sahipsin” diyerek rakibine yüklendi.

- Başkan Biden, hakkındaki davalardan hüküm giydiğini hatırlatarak, Cumhuriyetçi adaya “hüküm giymiş suçlu” diye hitap edince, Trump da Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın 2018’de silah satın alırken uyuşturucu kullanmış olmasıyla ilgili yalan söylemekten suçlu bulunduğunu hatırlattı. Trump, “Görev süresi bittiğinde belki Joe da yargılanır ve yaptığı şeylerden suçlu bulunur” diye konuştu.

‘KÖTÜ BİR FİLİSTİNLİSİN’

İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili kısımda da Biden’ı hedef alan Trump, “Filistinli gibi davranıyor ama onu sevmiyorlar çünkü çok kötü bir Filistinli. Zayıf biri” ifadelerini kullanırken, Biden buna karşılık, “Hayatımda bu kadar aptalca bir şey duymamıştım” dedi.

MÜNAZARADA İSTANBUL REKLAMI

Kültür ve Turizm Bakanlığı münazara öncesi, arası ve sonrasında “Istanbul is The New Cool” başlığında İstanbul reklamı yayınladı. Reklam ABD’deki izleyicilere ek olarak CNN International üzerinden 200’den fazla ülkede de yayınlandı, böylece İstanbul’un tanıtımı küresel düzeyde geniş bir kitleye ulaşmış oldu.

BIDEN’IN YERİNE BAŞKA ADAY MÜMKÜN MÜ

ABD Başkanı Joe Biden’ın birinci başkanlık münazarasında Demokratlara panik veren performansından sonra parti içinde ve medyada konuşulan tek şey var: Biden’ın yerine başka bir aday getirilebilir mi?

Demokrat Parti ön seçimlerinin tamamlandığı göz önünde bulundurulursa şayet önümüzdeki günler veya haftalarda Biden, adaylığı kendi isteğiyle bırakır ya da parti tarafından el çektirilirse delegelerin bireysel olarak partinin adayını Demokrat Parti kongresi sırasında salonda seçmesi gerekecek.

KONGREDEN ÖNCE ÇEKİLİRSE

19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago’da yapılacak olan kongrede adaylar, partinin üst yönetimi tarafından üzerinde uzlaşılacak bir adayı başkan adaylığına taşıyabilir. Demokrat Parti, 3 bin 900’den fazla delegeyi seçmek için eyaletlere 22 Haziran’a kadar süre vermişti. Biden’a oy verme taahhüdü vermiş bu delegelerin hepsini Biden’ın seçim kampanyası da onaylamıştı. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor: Biden’ın yarıştan çekilmesi durumunda yerine geçecek kişiyi Biden’ın delegeleri seçecek.

Kamala Harris - Gavin Newsom

SONRA ÇEKİLİRSE

Çok düşük bir ihtimal olarak görülen ancak hala kağıt üzerinde gerçekleşme şansı bulunan durumlardan biri de Başkan Biden’ın resmen parti adaylığının kesinleşmesinden sonra yarıştan çekilmesi. Demokrat Parti kurallarına göre bu durumda parti yönetimi Demokrat valilere ve ABD Kongresi’ndeki Demokrat liderlere danıştıktan sonra, başkan adayını belirlemek için tam yetkiye sahip. Biden’a alternatifler arasında California Valisi Gavin Newsom, eski First Lady Michelle Obama, Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve Kamala Harris’in isimleri geçiyor.