İlk görüşte aşk şehir efsanesi

Yapılan çalışmada, incelenen çiftlerin yüzde 68’inin ilk başta bir arkadaşlık ilişkisine başladığı ortaya kondu. Yaş grupları, cinsiyetler, eğitim durumu ya da etnik grup gibi değişkenlerin de bu durum üzerinde çok az bir etkisi olduğu ortaya çıktı. Ancak sevgililikten önce arkadaşlık ilişkisine başlamanın şaşırtıcı bir şekilde en çok 20’li yaşlardaki gençler arasında yaygın olduğu belirlendi.

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