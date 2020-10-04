İlham Aliyev: 30 yıl daha bekleyemeyiz

Çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu’nun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini belirten Aliyev, şunları söyledi: “Biz, ‘durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz’ gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Silahların susması isteniyorsa, Karabağ meselesi hemen, şimdi çözüme kavuşturulmalıdır.

SAVAŞ İSTEYEN TARAF DEĞİLİZ

Ermenistan’ın 27 Eylül’de sivil vatandaşlarımızın ölümüne yol açan provokasyonları, bardağı taşıran son damla oldu. İşgal altındaki topraklarımızı kurtarmak için başlattığımız karşı operasyonlar başarıyla devam ediyor. Silahların susması taleplerine gelince... Biz savaş isteyen taraf değiliz. Ancak Azerbaycan’ın 30 yıl daha beklemeye tahammülü yok. İhtilaf hemen şimdi çözüme kavuşturulmalı. Ermenistan bize saldırarak dünyadaki yeri ve rolüyle ilgili hatalı ölçümler yaptı. Biz davamızda sonuna kadar haklıyız. Bu söylediklerim, Karabağ ihtilafı hakkında BMGK tarafından alınan kararların aslında bir özetidir. Rusya, ABD ve Fransa, eğer arabulucu rolünde kalmak istiyorlarsa, tarafsız tutum sergilemeli. Azerbaycan, bu önemli şartın sürdürülmesi durumunda Minsk Gurubu’nun arabuluculuk çalışmalarını kabul edebilir.” Karabağ ihtilafıyla ilgili olarak 1992 yılında oluşturulan AGİT Minsk Grubu’na Rusya, ABD ve Fransa eş başkanlık şeklinde liderlik ediyor. İhtilaflı taraflar Azerbaycan ve Ermenistan’ın yanı sıra, Belarus, Almanya, İtalya, İsveç, Finlandiya ve Türkiye de gruba üye.

ERMENİLERİN KONTROL NOKTASI VURULDU Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan güçlerinin Ermenistan ordusunun saha kontrol noktasını vurduğu görüntüleri paylaştı.



PAŞİNYAN: EN KRİTİK KARAR

Ermenistan askerleri mevzileri terk edip cephede büyük bir gerileme yaşarken, Başbakan Nikol Paşinyan dün televizyonda ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasında coşkulu bir dil kullanan Paşinyan, “Sevgili yurttaşlarım ve kardeşlerim, sanırım bin yıllık tarihimizdeki en kritik kararla karşı karşıyayız. Hepimiz kendimizi tek bir hedefe adamalıyız: Zafer” ifadelerine yer verdi.

BEYAZ BAYRAKLA TESLİM OLDULAR Ermeni güçlerin 27 Eylül’de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz bayrakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin görüntüleri servis etti. (DHA)

MACRON’A ERMENİSTAN’I ADRES GÖSTERDİ

Fransa, bölgedeki arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor. Ermenistan’ın önceki gün ‘AGİT arabuluculuğunda ateşkes müzakerelerine hazırız’ beyanın ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün sabah İlham Aliyev’i arayarak Bakü’den ateşkes talep etti. Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştüğünü ve Minsk grubu içinde müzakereleri yeniden başlatmak için yeni bir yöntem önerdiğini söyledi. İkili görüşmeye yönelik Azerbaycan’dan yapılan açıklamada, Aliyev’in Macron’un ateşkes talebine karşılık, “27 Eylül tarihinde, Ermenistan topçusunun açtığı provokasyon ateşi sonucu 19 vatandaşımız hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Biz bunun üzerine karşı taarruza geçtik ve şu ana kadar askeri operasyonlarımızı başarıyla sürdürerek işgal altındaki topraklarımızı geri alıyoruz. Dolayısıyla silahların konuşmaya başlamasının yegane sorumlusu Ermenistan’dır” diyerek Erivan’ı işaret etti.