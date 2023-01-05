İlaç yok, insanlar ambulans beklerken ölüyor... İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: 'Durumunuz ölümcül değilse gelmeyin'

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Koronavirüs pandemisi ile mücadele sonrası yorgun düşen İngiltere sağlık sistemi, ülkeyi saran Strep A vakaları ve kısmen kış mevsimiyle bağlantılı grip ve koronavirüs gibi hastalıklardaki tırmanışın etkisiyle çökme noktasına geldi.

GÖRÜNTÜLER KORKUTTU! NHS TARİHİNİN EN KÖTÜ KIŞINI YAŞIYOR!

Sosyal medyaya düşen görüntülerde ülkedeki hastanelerin dolup taştığı, insanların acil servislerde saatlerce beklediği, ayakta duramayacak haldeki insanların yerlerde yattığı görülüyor.

Acil tıp eğitimi ve hizmet standartlarını denetleyen bağımsız kuruluş Royal College of Emergency Medicine, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) tarihinin en kötü kışını yaşadığını duyurdu.



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Ülkede yoğunlukla baş edemeyen bazı hastaneler 'olağanüstü durum' ilan ederken, hastanelerin çoğu, hastalarına, 'ölümcül bir durumları yoksa acile gelmemelerini' tavsiye ediyor.

'TAM BİR KRİZ YAŞIYORUZ! 4 GÜN BEKLEYEN BİLE VAR'

Kraliyet Acil Tıp Koleji Başkan Yardımcısı Dr Ian Higginson BBC'ye verdiği mülakatta, hastaların acil servislerdeki bekleme sürelerinin 'dehşet verici' olduğunu, 4 gün bekleyen bile duyduğunu söyledi.

Higginson, "Acil servisler gerçekten zor durumda ve bazıları şu anda tam bir kriz yaşıyor. Bir çoklarında ise istediğimiz standartlarda bakım sağlayamıyoruz" diye konuştu.



Doktor Higginson,dedi.

'GECİKMELER YÜZÜNDEN HER HAFTA 300 İLA 500 HASTA YAŞAMINI YİTİRİYOR'

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Kraliyet Acil Tıp Koleji'nin Başkanı Doktor Adrian Boyle ise dün yaptığı açıklama ile korkunç tabloyu daha net çizdi ve acil tıp hizmetlerindeki gecikmeler yüzünden her hafta 300 ila 500 hastanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kasım ayı verilerine göre İngiltere'deki acil servislere başvuran 37 bin kişi hastaneye yatırılmak için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı. Oysa bir yıl önce aynı dönemde acil serviste 12 saatten fazla bekleyen hasta sayısı 10 bin civarındaydı.



İngiliz gazeteleri son günlerde sağlık krizi nedeni ile hayatını kaybeden insanların haberleri ile dolu

NİSAN AYINA KADAR DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

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Uzmanlar acil bakımdaki gecikmeler, ağır hastalar için oksijen tüplerinin tükenmesi ve ilaç stoklarında yaşanan eksiklikler nedeni ile haftada ortalama 500 kişinin hayatının risk altında olduğunu vurgularken, NHS yetkilileri yaşanan kaosun Nisan ayına kadar artarak devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.



İnsanlar boş raflarının görüntülerini Twitter'dan paylaşıyor...

RAFLAR BOŞALDI, İLAÇ YOK

Hastaneye gitmenin imkansız hale geldiği ülkede, kış boyunca artan talep nedeniyle temel soğuk algınlığı ilaçları tükendi.

The Sun gazetesi Strep A küçük çocukları olan ebeveynler arasında endişe yaratmaya devam ederken, 'Calpol' isimli ilacın neredeyse hiç bir yerde bulunamadığına dikkat çekti.

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Eczaneler birliği söz konusu ilaçlara alternatif bulmakta zorlandıklarını açıklarken, insanlar öksürük şurubu ve soğuk algınlığı ilaçlarında yaşanan kıtlığın sorumlusunun hükümetin yaptığı eksik planlama olduğunu belirtiyor.



NHS'in içindeki bölgesel idareleri temsil eden yapılanmanın geçici başkanı Saffron Cordery, sistemin şu anda karşı karşıya bulunduğu krizin, koronavirüs pandemisinin ilk dönemiyle aynı boyutlarda olduğunu söyledi.

Cordery de krizin, uzun ameliyat bekleme listeleri, yorgun iş gücü, aşırı kadro yetersizliği, yatırım ihtiyacı ve devam eden Covid ve grip salgınlarının toplam etkisiyle oluştuğunu düşünüyor.

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Saffron Cordery'ye göre şu anda Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde 133 bin boş kadro yani büyük bir personel açığı var.



Bu arada sağlık sektöründe ambulans personeli ve hemşirelerin ayrı ayrı toplum sözleşme anlaşmazlıkları neticesinde başlattıkları grevler bu ay da devam edecek.

O zamana kadar masaya işveren hükümet tarafından yeni teklif gelmezse Hemşireler 18 ve 19, ambulans çalışanları ise İngiltere'nin bazı bölgelerinde 11 ve 23 Ocak tarihlerinde grev yapacak.

Hükümet sağlık hizmetlerinin karşı karşıya olduğu zorlukları gördüğünü ve önümüzdeki iki yıl içerisinde sağlık ve sosyal hizmet sektörlerine 14,1 milyar sterlin ek fon ayırdığını, ayrıca hastanelerden sosyal hizmet yetersizliği nedeniyle taburcu edilemeyen hastaların işlemlerinin hızlandırılabilmesi için ekstra 500 milyon sterlin harcanacağını söylüyor.