İkisi de finalde

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EURO 2024 başlarken turnuvanın yıldız adayları arasında gösterilen isimlerden biriydi 16 yaşındaki Lamine Yamal. Leonel Messi sonrası Barcelona ilk kez onunla hayaller kurmaya başlamıştı. Turnuvanın ilk maçında yaptığı asistle adını tarihe altın harflerle yazdıran Yamal, önceki gün oynanan yarı final mücadelesinde İspanya formasıyla Fransa’ya karşı 1 gol atarak Avrupa Şampiyonası tarihinde bunu başaran en genç oyuncu unvanının da sahibi oldu. Ancak tüm bunların ötesine geçen bir olay 4 Temmuz gecesi yaşandı.

MESSİ’YE KURADA YAMAL ÇIKIYOR

O gece sosyal medyada Messi ve bir bebeğin üç fotoğraf karesi yayınlandı. Birinde Messi, Yamal’ı yıkıyor, birinde havluya sarılı şekilde kucağında tutuyor son karede de bebeği yıkama işini anne Sheila Ebana ile beraber yapıyor. Fotoğrafların öyküsü ise bambaşka. Yıl 2007... Messi henüz Barcelona’da genç bir oyuncu. Barcelona kulübüne bağlı bir vakıf ve Katalan gazetesi Diario Sport tarafından bağış yapanlara özel olarak hazırlanan bir takvim için fotoğraf çekimleri yapılacak. Yardım etkinliğinde toplanan paralar UNICEF’e bağışlanıyor. Kurayla çocuklar ve oyuncular eşleştiriliyor ve Messi’ye, henüz 5 aylık Yamal çıkıyor. Çekimi yapan Diario Sport bile bu kareyi unutmuştu. Yıllar sonra bu kareleri “Messi’nin vaftiz ettiği Yamal, kader mi, tesadüf mü” diyerek yeniden paylaştılar. Aslında hikâyeyi en güzel anlatan kişi de The Athletic’e konuşan, o anları fotoğraflayan Joan Montfort’tan başkası değil.





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O AN İÇİN EPEY TER DÖKTÜK

Çekilmesi zor bir fotoğraftı. Bu kareyi elde edebilmek için epey ter döktük diyen Monfort, o günü bakın nasıl anlatıyor: “Lionel Messi hâlâ utangaç; ama kariyerinin başlarında çok daha utangaçtı. Kendisini bir anda su dolu plastik bir küvetin yanında minik bir bebek ve annesiyle buldu. Başlangıçta çok fazla iletişim kurmadılar. Açıkçası bu durum hepsi için zordu. Ama yavaş yavaş birbirlerine ısındılar ve sonunda oldukça iyi bir fotoğraf ortaya çıktı.

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KİMSE BUNLARI HAYAL EDEMEZDİ

Bu hikâye aslında sadece Yamal ile ilgili değil. Bir anlamda Messi ile de ilgili. O tarihte Messi’nin bugün tanıdığımız kişi olacağını hayal bile edemezdik. Monfort hikâyeyi anlatırken buna da değiniyor ve şöyle söylüyor, “Bu inanılmaz bir şey. O zamanlar, hiç kimse bu bebeğin şu an olduğu kişi olacağını hayal edemezdi. Aynı şeyler Messi içinde geçerli”

KADER AĞLARINI YENİDEN ÖRDÜ

İspanya’nın genç yıldızı Yamal, Fransa’ya karşı gol atıp hem maçın oyuncusu seçildi hem de Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi. Aynı gece onu elleriyle yıkayan adam Arjantin’in yıldızı Messi de Kanada maçında gol atıp hem maçın oyuncusu seçildi hem de Kupa Amerika’da finale yükseldi. Kader bir anlamda aynı gün bu iki isim için ağlarını yeniden örmüş oldu.