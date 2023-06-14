İkinci karısı, üçüncü evliliğini sosyal medyadan öğrendi... Ortalık karıştı!

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İngiltere'nin Cheshire bölgesinde yaşayan Mark Rowlands, 8 yıl önce evlendiği eşi Hayley'den boşanmamasına rağmen hemşire olduğu öğrenilen Kerry Adams ile yeniden dünya evine girdi.

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, Rowlands, 2004 yılında ilk karısından boşandıktan kısa bir süre sonra Hayley Brown ile evlendi.

KOCASININ DÜĞÜNÜNÜ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ

Hayley bir süredir görüşmediği kocasının büyük bir otelde yeniden evlendiğini, tesadüfen sosyal medyadan öğrenince soluğu polis karakolunda aldı.

Polisin sorguya aldığı 47 yaşındaki adam hakkındaki iddiaları reddedip boşanma davası açtığını ancak elindeki belgeyi boşanma sertifikası ile karıştırdığını öne sürdü.



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Chester Sulh Ceza Mahkemesi'nin 'çok eşlilik' suçlaması sonrası 7 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalan adamın yaşadığı stres nedeni ile kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Yargıçlar görülen dava sonunda adama 456 sterlin para cezası verirken, 47 yaşındaki Rowlands'ın şimdi önce eski eşinden boşanmayı daha sonra da üçüncü evliliğini yasallaştırmayı planladığı öğrenildi.

ESKİDEN ÖLÜM CEZASI BİLE UYGULANIYORDU

İngiliz elektrikçinin hikayesi bugün İngiliz basınında ilgi çekerken İngiliz Dailymail gazetesi 'çok eşliliğin' eskiden İngiltere'de büyük bir suç olduğuna dikkat çekti.

Eski yıllarda kadın ya da erkek bu suçtan solayı ölüm cezasına bile çarptırılabilirken 1861 tarihli yasa ile 'çok eşlilik' 7 yıla kadar hapis cezası ya da para cezası ile cezalandırılmıştır.

Polis raporları İngiltere'deki son 10 yıllık dönemde 599 'çok eşlilik' vakası olduğunu gösteriyor.