MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük kriz
GeriDünya İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük kriz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük kriz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük kriz
Abone Olgoogle-news

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, korona nedeniyle dünyanın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Guterres, salgının sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin rapor açıkladı. Salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini ve daha öncekilere benzemeyen bir ekonomik krize neden olacağını belirten Guterres, bu krizin ancak ‘siyasi oyunların’ bir kenara bırakılıp dayanışma içinde üstesinden gelinebileceğine dikkati çekti. Guterres, “BM, düşük ve orta gelirli ülkelerin salgınla ve neden olduğu sosyo-ekonomik şoklarla mücadelesine destek için çok ortaklı yeni bir fon kuruyor” dedi. Uluslararası Çalışma Örgütü, 5 ila 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini ve 860 milyar dolar (5.7 trilyon TL) ila 3.4 trilyon dolar (22.5 trilyon TL) gelir kaybı yaşanabileceğini öngörüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle