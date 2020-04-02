İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük kriz

Guterres, salgının sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin rapor açıkladı. Salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini ve daha öncekilere benzemeyen bir ekonomik krize neden olacağını belirten Guterres, bu krizin ancak ‘siyasi oyunların’ bir kenara bırakılıp dayanışma içinde üstesinden gelinebileceğine dikkati çekti. Guterres, “BM, düşük ve orta gelirli ülkelerin salgınla ve neden olduğu sosyo-ekonomik şoklarla mücadelesine destek için çok ortaklı yeni bir fon kuruyor” dedi. Uluslararası Çalışma Örgütü, 5 ila 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini ve 860 milyar dolar (5.7 trilyon TL) ila 3.4 trilyon dolar (22.5 trilyon TL) gelir kaybı yaşanabileceğini öngörüyor.