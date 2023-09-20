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İki Türk’e Yunanistan’da ‘casusluk’ suçlaması

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#Yunanistan#Türk#Poros
İki Türk’e Yunanistan’da ‘casusluk’ suçlaması
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 07:00

Yunanistan’da, adları açıklanmayan iki Türk vatandaşı, Atina’ya 167 kilometre mesafede bulunan Poros adasındaki Yunan Deniz Kuvvetleri’nin eğitim merkezi tesislerini dron ile görüntüleyerek ‘casusluk’ yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Yunan medyasında, motosikletleriyle cuma günü Poros adasına gelen biri 48 diğeri 58 yaşındaki iki Türk vatandaşının, yasak bölge olmasına rağmen, cumartesi sabahı 10 dakika süreyle askeri tesisleri dron ile görüntüledikleri iddia edildi. Poros’daki eğitim merkezi komutanı durumu polise bildirdiğinde, adadan ayrıldıkları anlaşılan iki kişi pazar günü akşam saatlerinde, ülkenin güneyindeki Mora (Peloponez) yarımadasının turistik Monemvasia ilçesinde yakalandılar. Suçlamaları reddeden iki Türk vatandaşı, Yunanistan’a turist olarak geldiklerini söyledi. Biri beyaz eşya dükkan sahibi, diğeri emekli diş doktoru olduğunu kaydetti. Dronda askeri tesisle ilgili 90 saniyelik görüntü olduğu öne sürüldü.

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#Yunanistan#Türk#Poros

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