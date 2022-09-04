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İki liralık conta 400 helikopteri yere çiviledi

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#Chinook#Helikopter#ABD
İki liralık conta 400 helikopteri yere çiviledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

Amerikan ordusu, filosundaki Chinook tipi askeri helikopterlerin uçuşunu yasakladı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, bakım personelinin bazı helikopterlere yanlış yakıt deposu parçaları taktığı, sorun düzeltilene kadar tüm filonun yerde kalacağı bildirildi.

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Duyuru, dördü yangına neden olan en az yedi yakıt deposu sızıntısı vakasını izliyor. Parça hatasının yakıt sızıntıları ve yangınlara yol açabileceği kabul edilen açıklamada, sorunun yalnızca MH-47 Chinook tipi araçlarda olduğu kaydedildi. Ayrıca sızıntı ve yangın olaylarında kimsenin yaralanmadığı da belirtildi. Ancak önlem olarak sadece bu tip değil, 1961’den beri üretilen ve kullanılan tüm Chinook’lar yerde tutuluyor. Amerikan ordusunun filosunda Vietnam savaşından beri kullanılan 400’den fazla Chinook tipi helikopter bulunuyor.

TSK DA KULLANIYOR

Helikopterlerin göreve ne zaman döneceği henüz belirsiz. Bu arada üretici firma, hatalı contaların her birinin maliyetini 11 sent (2 TL) olarak açıkladı. Türkiye dahil bir dizi ülkenin filosunda bu helikopterler var ancak bunlar ABD’de bakım görmediği için sorundan etkilenmedikleri belirtiliyor.

 

 

 

 

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#Chinook#Helikopter#ABD

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