İki liralık conta 400 helikopteri yere çiviledi

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Duyuru, dördü yangına neden olan en az yedi yakıt deposu sızıntısı vakasını izliyor. Parça hatasının yakıt sızıntıları ve yangınlara yol açabileceği kabul edilen açıklamada, sorunun yalnızca MH-47 Chinook tipi araçlarda olduğu kaydedildi. Ayrıca sızıntı ve yangın olaylarında kimsenin yaralanmadığı da belirtildi. Ancak önlem olarak sadece bu tip değil, 1961’den beri üretilen ve kullanılan tüm Chinook’lar yerde tutuluyor. Amerikan ordusunun filosunda Vietnam savaşından beri kullanılan 400’den fazla Chinook tipi helikopter bulunuyor.

TSK DA KULLANIYOR

Helikopterlerin göreve ne zaman döneceği henüz belirsiz. Bu arada üretici firma, hatalı contaların her birinin maliyetini 11 sent (2 TL) olarak açıkladı. Türkiye dahil bir dizi ülkenin filosunda bu helikopterler var ancak bunlar ABD’de bakım görmediği için sorundan etkilenmedikleri belirtiliyor.