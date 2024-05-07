İİT 2025 yılında İstanbul’da toplanacak

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Teşkilatın 15’inci zirvesi, Batı Afrika ülkesi Gambiya’nın başkenti Banjua’da gerçekleştirildi. 2 gün süren zirvenin sonuç bildirisinde İsrail’in Filistin’e yönelik savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine vurgu yapıldı. Zirvede bir sonraki toplantının Türkiye’de yapılmasına ilişkin karar alınırken, ayrıca teşkilatta İslamofobi Özel Temsilcisi görevinin oluşturulduğu ve bu göreve Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı’nın atandığı bildirildi. Paçacı’nın özellikle Batı Avrupa ülkelerinde temaslarda bulunarak İslam düşmanlığı hakkında rapor hazırlayacağı belirtildi. Zirve bildirisinde ise Türkiye’nin önerileri üzerine teşkilata bağlı devletlere, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma çağrısı yapıldı. Türkiye, geçen hafta davaya müdahil olmuştu.