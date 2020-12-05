İHA tesislerinde izinsiz çekim yapan Rus gazetecilere gözaltı

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır.

Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla (3) gün uzatılmıştır” denildi. Rus NTV kanalı da 3 Aralık’ta iki gazetecinin gözaltına alındığını ve kendileriyle iletişim kuramadıklarını açıklamıştı.