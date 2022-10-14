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İ﻿ngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı

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#İngiltere#Kwasi Kwarteng#Dünya
İ﻿ngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 14:53

İ﻿ngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı. Kwarteng, uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle eleştiriliyordu. A﻿BD gezisini kısa kesen Kwarteng'in Başbakan Liz Truss'la görüşeceği açıklanmıştı. Kwasi Kwarteng’un yerine Jeremy Hunt atandı.

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İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in görevi sadece 38 gün sürdü. Görevden alınanKwarteng, İngiltere'nin tarihinde en kısa süre görev yapan ikinci maliye bakanı oldu.

İngiltere Başbakanı Truss'ın bugün konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Daha önce Başbakanlık'tan bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada Truss'ın, Kwarteng'in "mükemmel bir iş çıkardığını" düşündüğünü söylemişti.

İngiltere’de görevden alınan Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’un yerine Jeremy Hunt atandı.

İ﻿ngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı
1970'te İngiltere Maliye Bakanı Iain Macleod, göreve başlamasından 30 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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İngiltere'de maliye bakanı 2019'dan bu yana dört kez değişti.

Kwarteng'den önceki maliye bakanlarından Nadhim Zahawi 62, Sajid Javid ise 204 gün görev yapmıştı.

Rishi Sunak ise istifası sonrası iktidardaki Muhafazakar Parti'de genel başkan adayı olmuş ve partinin milletvekillerinden en fazla destek alan isim olmuş ancak partinin üyeleri bu göreve Liz Truss'u seçmişti.

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#İngiltere#Kwasi Kwarteng#Dünya

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