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Haber Giriş: 25.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Huzurevlerinde yaşlıların cesetleri bulundu

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Huzurevlerinde yaşlıların cesetleri bulundu
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İspanya Savunma Bakanlığı, askerlerin dezenfektasyon çalışmaları için gittiği huzurevlerinde yaşlı kişilerin cesetlerinin bulunduğunu açıkladı.

Terk edilmiş huzurevlerinde bazıları yataklarında ölen yaşlıların ölüm nedenlerine ilişkin soruşturma açıldı. Huzurevlerinde koronavirüs şüphesi oluşmasının ardından çalışanların hiçbir resmi makama bildirim yapmadan yaşlıları terk ettiği ifade ediliyor. Dün açıklanan sayılara göre, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 514 artışla 2.696’ya çıktı. 6.584 yeni enfekte ile toplam vaka sayısı yaklaşık 40 bine ulaştı. Böylece ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle en yüksek ölü ve enfekte sayısı kayda geçmiş oldu. Başbakan Pedro Sanchez, pazar günü, ölü ve vaka sayısında bu hafta çok ciddi artış olacağı uyarısında bulunarak halktan psikolojik olarak kendilerini hazırlamalarını istemişti.

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