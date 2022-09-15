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Hürriyet selin vurduğu Pakistan'da... Bu gölün altında bir köy var

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#Pakistan#Sel#Köy
Hürriyet selin vurduğu Pakistanda... Bu gölün altında bir köy var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:00

Sel felaketiyle milyonlarca insanın evlerini kaybettiği Pakistan’da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sular altında kalan köylerinin hemen kıyısında kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veren selzedeler, şimdi de sıtma ve kolera gibi salgın hastalıklarla karşı karşıya.

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PAKİSTAN’da meydana gelen büyük sel felaketi sonrası bölgeye yaptığımız yolculuk sırasında İndus Nehri’nin üzerinden geçiyoruz. Nehrin kenarında bulunan yüksek bölgelerde ve yol kenarlarında evlerini kaybetmiş selzedelerin kurduğu çadırları görüyoruz. Kuzey yakadaki tepelikte bulunan çadırların olduğu alandakilerden biri, eliyle göle dönmüş bir bölgeyi göstererek, “Şu gördüğünüz yerde bizim köyümüz var. Sel sularının yükselmesiyle köyümüz sular altında kaldı. Tarlalarımız, ekinlerimiz sular altında kaldı. Bütün emeğimiz boşa gitti. Köyden çok uzağa gitmemek için buraya çadırlarımızı kurduk. Burada çaresiz bir şekilde bekliyoruz” diyor…

Hürriyet selin vurduğu Pakistanda... Bu gölün altında bir köy var

SALGIN RİSKİ

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Felaketten canlarını kurtaranlar, suların çekilmesiyle küçük göletlerin ve bataklıkların oluştuğunu, bu durumun sivri sinek popülasyonunda patlamaya neden olduğunu ve bu yüzden hastalandıklarını söylüyor. Çadırlarda sivrisineklere karşı savunmasız kalan selzedeler sıtmaya yakalandıklarını, hatta hayatını kaybedenlerin olduğunu belirtiyor.
4 çocuk babası Abdulreşit Vakiyu bir çocuğunun sıtmadan öldüğünü söyleyerek, “Yaklaşık bir ay önce sel suları yükselmeye başladı. Sular köyümüzü yuttu. Çocuklarım ve komşularımla birlikte buraya sığındık. 25 gün önce 1 yaşındaki oğlum sıtmaya yakalandı. Doktor bulamadık. Çok zayıf düştüğü için üç gün önce yaşamını yitirdi” diyor. Vakiyu bir önceki sel felaketinde bir çocuğunun daha öldüğünü söyleyerek, “Biz burada çaresiz durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuşuyor.

Hürriyet selin vurduğu Pakistanda... Bu gölün altında bir köy var

DÜNYAYLA BAĞLANTILARI KESİLDİ

Sel sularının ne kadarlık bir alanı etkilediğini görmek için bir sandala biniyoruz. Kıyıdan 500 metre sonra dört minaresi olan 2 katlı bir caminin yarısına kadar sular altında kaldığını görüyoruz. Sel sularından dolayı birçok köyün anayollarla bağlantısının kesildiğini söyleyen kayığın sahibi Ommar Selim şunları diyor: “Bizim köyümüzü otobana bağlayan bir yol vardı. Yol su altında kaldı. Biz şu anda tam o yolun üzerinde duruyoruz. Yollar su altında kaldığı için kayıklarla köylere ulaşıyoruz. Köyümüzde elektrik yok. Bu kayık olmazsa köyde mahsur kalacaktık. Bütün ihtiyacımızı bu kayıkla gidermeye çalışıyoruz.”

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TEK ÇARELERİ BALIK

Sel sularının ortasında bir baca var. Afetten önce yüzlerce kişiye ekmek kapısı olan bu fabrika, bacası hariç tamamen suların altında kalmış. Bu nedenle halkın şu anda tek geçim kaynağı balıkçılık. Köylüler, “Burada erzak temin edebileceğimiz bir yer yok. Zaman zaman elimize ulaşan yardımlar da yetmiyor. Yakaladığımız balıklarla karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Nadiren balık yakalayabiliyoruz” diyor.

Hürriyet selin vurduğu Pakistanda... Bu gölün altında bir köy var

TÜRK KIZILAY’INDAN SAĞLIK DESTEĞİ

Pakistan için bir çalışma başlatan Türk Kızılay’ın selzedelere yönelik yardım faaliyetleri devam ediyor. Çadır, battaniye, gıda ve hijyen malzemeleri dağıttıklarını söyleyen Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos, salgın hastalıklarla ilgili şunları söylüyor: “Sel sularının çekilmesiyle sivrisinekler ortaya çıkıyor. Selzedeler açık alanda uyuduğu için sivrisinek ısırıklarına maruz kalıyor. Bu durum sıtma riskini ortaya çıkarıyor. Şu anda Pakistan’da 37 milyon insan bu sel afetinden etkilendi. Bunların yaklaşık 1 milyonu evlerini kaybettiği için barınma sorunu yaşıyor. Dolayısıyla sıtma ve tifo gibi hastalıkların ortaya çıkması bekleniyor. Biz Türk Kızılay olarak gıda, çadır yardımlarıyla birlikte selzedelere salgın hastalıklara karşı sağlık desteği vereceğiz. İlk etapta üç noktada sağlık desteği sunacağız.”

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#Pakistan#Sel#Köy

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