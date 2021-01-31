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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hulusi Akar Almanya yolcusu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Hulusi Akar Almanya yolcusu
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp–Karrenbauer’in daveti üzerine salı günü Berlin’e gidiyor. Edinilen bilgiye göre iki bakanın temaslarında genel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisi alanında işbirliği öne çıkacak.

Akar, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de sorunların çözümü için diyalogdan yana olduğu mesajını bir kez daha iletip Yunanistan ile yeniden başlayan ve artık ‘İstişare’ olarak tanımlanan toplantıların askeri boyutuyla da ilgili Kramp-Karrenbauer’la fikir alışverişinde bulunacak. Düzensiz göçle mücadele, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile diğer bölgesel konuların da Akar’ın ziyaretinde gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu önemli ziyarette iki ülkenin savunma sanayinde hangi alanlarda işbirliği yapabileceğinin yanısıra, Türkiye’nin sipariş ettiği 6 adet ‘Reis’ sınıfı denizaltının teslimatı da konuşulacak. Hatırlanacağı gibi, kendilerine karşı kullanılacağı gerekçesiyle denizaltıların teslimatının geciktirilmesini isteyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos’a Kramp-Karrenbauer ‘hayır’ yanıtını vermişti.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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