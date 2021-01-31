Hulusi Akar Almanya yolcusu

Akar, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de sorunların çözümü için diyalogdan yana olduğu mesajını bir kez daha iletip Yunanistan ile yeniden başlayan ve artık ‘İstişare’ olarak tanımlanan toplantıların askeri boyutuyla da ilgili Kramp-Karrenbauer’la fikir alışverişinde bulunacak. Düzensiz göçle mücadele, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile diğer bölgesel konuların da Akar’ın ziyaretinde gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu önemli ziyarette iki ülkenin savunma sanayinde hangi alanlarda işbirliği yapabileceğinin yanısıra, Türkiye’nin sipariş ettiği 6 adet ‘Reis’ sınıfı denizaltının teslimatı da konuşulacak. Hatırlanacağı gibi, kendilerine karşı kullanılacağı gerekçesiyle denizaltıların teslimatının geciktirilmesini isteyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos’a Kramp-Karrenbauer ‘hayır’ yanıtını vermişti.