Hükümet kapanmaktan son anda kurtarıldı

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Haftalardır devam eden ancak çıkmaza giren bütçe görüşmeleri, hükümetin kapanmasına kısa bir zaman varken karşılıklı tavizler karşılığında sonuçlandı. Kapanmaya dokuz saat kala ABD Temsilciler Meclisi’nde 335 kabul ve 91 ret oyuyla geçirilen geçici bütçe tasarısı ile devlet fonksiyonlarının 45 gün daha devam etmesinin sağlanması yolunda çok büyük bir engel geçildi. Senato oylamasına giden tasarının Senato’da iki partinin oylarıyla geçmesi bekleniyor. Günlerdir yüksek ihtimalli olarak görülen kapanmayı engelleyecek olan 45 günlük bütçenin içinde Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Cumhuriyetçi vekillerin şiddetle karşı çıktığı Ukrayna yardımları bulunmuyor. Buna rağmen 90 Cumhuriyetçi tasarıya ret oyu verdi.

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CUMHURİYETÇİLER İÇİNDE ÇATLAK

Partisinden bazı vekillerin kendisini koltuğundan etme tehditlerine rağmen tasarıyı oylamaya sunan Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, oylamadan sonra yaptığı basın açıklamasında karşıtlarına meydan okudu. Meclis başkanı “tek seçenek kapanmak ve askeri birliklerimize ödeme yapmamaksa, o ekibin bir parçası olmak istemiyorum” dedi. Eski Başkan Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Matt Gaetz, Marjorie Taylor-Greene ve Lauren Boebert gibi Temsilciler Meclisi üyeleri, geçici bütçe tasarısına da karşı çıktı. Bu üçlünün başı çektiği grubun eğer bütçe geçerse McCarthy’yi koltuğundan etmek için tasarı sunacağı konuşuluyor. Oylamadan sonra Gaetz, “kesinlikle değişmeliyiz” dedi.

DEMOKRATLAR MEMNUN

Geçici bütçenin onaylanmasını memnuniyetle karşılayan Demokratların Temsilciler Meclisi’ndeki lideri Hakeem Jeffries, şunları söyledi: “MAGA (Donald Trump’ın siyasi hareketi) Cumhuriyetçileri teslim oldu. Tüm aşırı sağcı politikalar Meclis harcama tasarısından çıkarıldı. Amerikan halkı kazandı.” Temsilciler Meclisi’nin önde gelen isimlerinden Demokrat Alexandra Ocasio-Cortez de tasarıyı kutlayanlardan. Ocasio-Cortez, “45 günlük temiz bir hükümet uzatması kazandık” derken durumun kazan-kazan olduğunu belirtti. Cumartesi gece yarısı itibariyle hükümetin kapanmasının durdurulmaması halinde ABD’de milyonlarca kişinin etkileneceği tahmin ediliyordu. Kapanma halinde 2 milyondan fazla sivil federal çalışanın evlerinde kalması ve işe gitmemeleri beklenirken yaklaşık 4 milyon federal sözleşmeli işçi için ise durum, maaşlarını geriye yönelik alamayacaklarından ötürü daha da kötü olacaktı.