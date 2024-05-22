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Hortum Iowa'yı savaş alanına çevirdi

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#Abd#Hortum#İowa
Hortum Iowayı savaş alanına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 11:43

ABD’nin Iowa eyaletinde etkili olan hortum büyük bir yıkıma yol açtı. Evlerin yıkıldığı, ağaçların devrildiği Greenfield kasabasında can kayıplarının olduğu öğrenildi.

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ABD’nin Iowa eyaletindeki Greenfield kasabasını hortum vurdu. Kasırga nedeniyle kasabadaki evler yıkıldı, ağaçlar devrildi, çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Iowa Eyalet Devriyesi sözcüsü Alex Dinkla düzenlediği basın toplantısında, "Hortum kasabanın büyük bir bölümünü yıktı. Can kayıpları olduğunu doğrulayabiliriz” dedi. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı kasabada onlarca kişinin de yaralandığını belirten Dinkla, hastanenin hasar görmesi nedeniyle yaralıların çevre kasabalardaki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Iowa Valisi Kim Reynolds ise yaptığı açıklamada Greenfield'ı ziyaret edeceğini ifade ederek, "Fırtınanın etkisini tam olarak tespit etmek için henüz çok erken olsa da cevaplar önümüzdeki saatler ve günlerde belli olacak” dedi. Hortumdan etkilenen bölgelerdeki hasarın giderilmesi için eyaletin tüm kaynaklarının seferber edileceğini kaydeden Reynolds, kasaba sakinlerine barınma yerleri, yiyecek, su ve elektrik sağlanacağını ifade etti.

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#Abd#Hortum#İowa

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