Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Hong Kong’da hızlı test seferberliği

#Hong Kong#Koronavirüs#Hızlı Test
Hong Kong’da hızlı test seferberliği

Hong Kong lideri Carrie Lam, bugün düzenlediği basın toplantısında artan Kovid-19 vakaları sebebiyle hafta sonu 3 günlük hızlı test seferberliğini açıkladı. Carrie Lam, tüm Hong Kong halkından 8 Nisan Cuma’dan başlayarak 10 Nisan Pazar’a kadar her gün hızlı test uygulamasını istedi.

Haberin Devamı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün yaptığı bilgilendirme toplantısında tüm halkı hafta sonu ‘hızlı Kovid-19 testi’ yapmaya çağırdı. Artan Kovid-19 vaka sayısı sebebiyle halktan, bu Cuma’dan başlayarak Pazar gününe kadar her gün hızlı test yapmaları, test sonucu pozitif çıkan kişilerin kendilerini evlerinde karantinaya almaları istendi. Hong Kong hükümeti şimdiye kadar 2.65 milyon hızlı Kovid-19 testi içeren 'anti-epidemi hizmet kiti' dağıtıldığını belirtti.

HIZLI TESTİ SABAHLARI YAPIN

Hong Kong hükümeti, vatandaşların ihtiyaç halinde kitlere ulaşmaları için bir çok yere teslimat noktası açacaklarını belirterek Sağlık Koruma Merkezi'nden Edwin Tsui, hızlı testin doğruluk payını arttırmak için vatandaşların sabah saatlerinde hızlı testi yapmalarını ve test öncesi burunlarını hafifçe sümkürmelerini tavsiye etti.

Haberin Devamı

HONG KONG VAKA SAYILARI

Hong Kong’da Mart ayında 6 binler civarında seyreden günlük Kovid-19 vaka sayısı, Nisan ayına gelindiğinde düşme gösterdi. 1 Nisan’da 5 bin 823 yeni vaka rapor edilirken 5 Nisan itibariyle günlük yeni vaka sayısı 3 bin 254, Kovid-19’a bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 87 oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hong Kong#Koronavirüs#Hızlı Test

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça