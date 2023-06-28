Hong Kong’da 12 katlı apartman mezarlık

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“Shan Sum” adlı kolumbaryum, yani ölülerin küllerinin saklandığı 23 bin bölmesi bulunan mekân geçen ay açıldı. Bundan önce kent sakinleri, sevdiklerinin küllerini kalıcı olarak saklayacakları bir yer bulmak için yıllarca sıra bekliyordu. Modern bina 52 yaşındaki Alman mimar Ulrich Kirchhoff’un eseri.

UCUZ DEĞİL



Fransız ajansı AFP’ye konuşan Kirchhoff eserini, “Ölüler için bir apartman” diye niteliyor. Tesiste küller, klimalı odaların geniş duvarları boyunca uzanan süslü küçük bölmelerde saklanıyor. Shan Sum’da iki kişilik başlangıç seçeneği 58 bin dolara (1.5 milyon TL) mal oluyor. Aile paketi 3 milyon doları bulabiliyor. Hong Kong’da aylık hane geliri 3800 dolar civarında.