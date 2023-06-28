×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Hong Kong’da 12 katlı apartman mezarlık

Güncelleme Tarihi:

#Hong Kong#Apartman#Mezarlık
Hong Kong’da 12 katlı apartman mezarlık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:00

7.3 milyonluk nüfusuyla dünyanın en yoğun yerleşim merkezlerinden Hong Kong’da açılan 12 katlı yeni bina lüks bir otel sanılabilir, ancak çok daha farklı bir amaca hizmet ediyor.

Haberin Devamı

“Shan Sum” adlı kolumbaryum, yani ölülerin küllerinin saklandığı 23 bin bölmesi bulunan mekân geçen ay açıldı. Bundan önce kent sakinleri, sevdiklerinin küllerini kalıcı olarak saklayacakları bir yer bulmak için yıllarca sıra bekliyordu. Modern bina 52 yaşındaki Alman mimar Ulrich Kirchhoff’un eseri.

UCUZ DEĞİL

Fransız ajansı AFP’ye konuşan Kirchhoff eserini, “Ölüler için bir apartman” diye niteliyor. Tesiste küller, klimalı odaların geniş duvarları boyunca uzanan süslü küçük bölmelerde saklanıyor. Shan Sum’da iki kişilik başlangıç seçeneği 58 bin dolara (1.5 milyon TL) mal oluyor. Aile paketi 3 milyon doları bulabiliyor. Hong Kong’da aylık hane geliri 3800 dolar civarında.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hong Kong#Apartman#Mezarlık

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik
BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım?

#İş Görüşmesi
950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis