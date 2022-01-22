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Honduras Kongresinde ortalık bir anda karıştı!

#Honduras#Kongre #Arbede
Honduras Kongresinde ortalık bir anda karıştı

Honduras'ın yeni Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun partisi olan Yeniden Kuruluş Partisi'nin (LIBRE) bazı üyeleri, Kongre başkanının yemin ettiği sırada kürsüye tırmanınca arbede çıktı.

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Honduras Kongresinde yemin töreni sırasında tansiyon yükseldi. Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun partisi Yeniden Kuruluş Partisi'nin (LIBRE) bazı üyelerinin belirlenen aday yerine farklı bir adaya oy vermesi olayların fitilini ateşledi. Kasım ayında devlet başkanlığı seçimini kazanan Castro, daha önce ittifak kurduğu Salvador Party of Honduras (PSH) ile Luis Redondo'nun Kongre başkanlığına seçilmesi konusunda anlaşmıştı. Ancak 18 Libre üyesi Redondo yerine Jorge Calix'e oy verdi. Seçimin ardından yemin töreni sırasında bazı LIBRE üyeleri, farklı adaya oy veren LIBRE üyelerine tepki gösterdi ve "Hainler" sloganı atarak kürsüye çıktı, bazıları da yabancı madde fırlattı. Yemin için kürsüde bulunanlar Calix'i korumak için şeffaf siperleri kullandı. Ancak gerilim giderek artınca kürsüde arbede yaşandı.

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12 YILLIK İKTİDAR DEVRİLMİŞTİ

Castro, 28 Kasım'da seçimden zaferle çıkarak Ulusal Parti'nin 12 yıllık iktidarına son vermiş ve aynı zamanda ülkenin ilk devlet başkanı olmuştu. Castro seçimi, kendisini destekleyen PSH'nin desteğiyle kazanırken, yapılan anlaşma kapsamında PSH'den bir ismin Kongrenin yeni başkanı olması bekleniyordu. Kongre'de Ulusal Parti çoğunluğu elinde bulundurmaya devam ederse Castro yönetiminin icraatlarının engelleneceği belirtiliyordu.

Kongre'deki olayların ardından olağanüstü toplanan LIBRE, Castro'nun anlaşmasına uymayan 18 milletvekilinin partiden ihraç edilmesine karar verdi. Castro, 27 Ocak'ta yeni kongre başkanı, diğer üst düzey yetkililer ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in katılacağı törende yemin edecek.

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#Honduras#Kongre #Arbede

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