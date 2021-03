Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşine uyuşturucu kaçakçılığından ABD'de ömür boyu hapis

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunduğu New York'taki mahkemede ömür boyu hapis cezası aldı.

New York'ta görülen uyuşturucu kaçakçılığı davasında Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşiyle ilgili karar açıklandı.

2019 yılında uyuşturucu kaçakçılığı ve rüşvet vermekten suçlu bulunan Antonio Hernandez'e ömür boyu hapis cezasının yanı sıra artı 30 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Hernandez'e 138,5 milyon dolar da para cezası kesti.

Hernandez'in avukatları kararı temyize götüreceklerini açıklarken Honduras Devlet Başkanı ise kendisinin adının da karıştığı uyuşturucu kaçakçılığı iddialarını yalanlıyor.

Devlet Başkanı Hernandez'in kardeşi Antonio Hernandez de Ekim 2019'da New York Mahkemesince uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve rüşvet vermekten suçlu bulunmuş, aynı davada Devlet Başkanı'nın da kaçakçılık sürecine karıştığı iddia edilmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara