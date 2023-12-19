Hollanda'yı sarsan trajedi! Yalnızlıkla mücadele için düğmeye basıldı...

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21 Kasım 2013'te 74 yaşındaki Bep de Bruin adlı bir kadının cesedi Rotterdam'daki evinde bulundu. Bep de Bruin 10 yıl önce ölmüştü.21 Kasım 2013'te 74 yaşındaki Bep de Bruin adlı bir kadının cesedi Rotterdam'daki evinde bulundu. Bep de Bruin 10 yıl önce ölmüştü.



De Bruin, o dönem Hollanda Doğu Hint Adaları olarak anılan bölgede doğmuş ve genç yaşta Hollanda'ya taşınmıştı. Erken bir travma yaşadıktan sonra yalnızlaşmış ve tek çocuğuyla iletişimini kesmişti. 2003'te öldüğünde kimse farkına varmamıştı. Emeklilik maaşı banka hesabına aktarılırken, kirası da otomatik hesaptan ödeniyordu.



ÖLÜMÜ BİRKAÇ YIL SONRA FARK EDİLDİ



Bep'in cesedi ancak gaz mühendislerinin dairesine erişmesi gerektiğinde keşfedildi. Polis, kapının arkasına birikmiş bir yığın postayı iterek kapısını açabildi. Bu postalar daha sonra Bep'in kaç yıl önce öldüğünü anlamalarına yardımcı olacaktı.



Olay tüm şehri harekete geçirdi. Yerel siyasetçi Hugo de Jonge, yerel bir televizyon kanalına olayın "bu kadar büyük bir şehirde yalnızlığın ne kadar büyük olabileceğinin dokunaklı bir örneği" olduğunu söyledi.

