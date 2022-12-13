Hollanda'nın Türkiye kökenli ilk kadın belediye başkanı Huri Şahin

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Hollanda'da daha önce çeşitli belediyelerde Türkiye kökenli politikacılar başkanlık görevinde bulunmuştu. Ancak ilk kez Türkiye kökenli bir kadın politikacı bu göreve atandı.

Pazartesi akşamı düzenlenen törende yemin ederek görevine başlayan Şahin, göçmenlerin ve düşük gelir gruplarının yoğun olarak yaşadığı Rijswijk'ta, diyalog ve saygı temelinde, halkla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyeceğini söyledi.

ADANALI GÖÇMEN BİR AİLENİN ÇOCUĞU

Adanalı göçmen bir ailenin çocuğu olan Huri Şahin, 1975 yılında Hollanda'nın Deventer kentinde dünyaya geldi.

Groningen Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şahin, 2002 yılında İşçi Partisi'nden (PvdA) Lahey yakınlarındaki Zoetermeer ilçesinin belediye meclisi üyeliğine seçildi.

Yaklaşık 10 yıl bu görevi sürdüren Şahin, 2009 yılında İşçi Partisi'nden ayrılarak, Yeşil Sol Parti'ye (GL) geçti. 2014 yılındaki eyalet parlamentosu seçimlerinde GL'nin liste başı olan Huri Şahin, dört yıl boyunca Güney Hollanda Meclisi üyeliğinde bulundu.

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Şahin, 2018 yılında Oegstgeest ilçesi belediye başkan yardımcılığı görevine atandı; ancak konut konusundaki bir anlaşmazlık nedeniyle altı ay sonra ayrıldı.

Lokaal Rotterdam adlı vakfın başkanlığını yürüten Şahin, 11 Ekim 2022'de Rijswijk Belediye Meclisi tarafından başkanlığa aday gösterildi.

BİR İLKE İMZA ATTI

Kraliyet kararnamesi ile Rijskwijk Belediye Başkanlığı'na atanan Şahin, Hollanda'da bu göreve getirilen Türkiye kökenli ilk kadın oldu.

Hollanda'daki birçok belediyede Türkiye kökenli kadın politikacılar, meclis üyesi ve belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Hollanda'da belediye başkanlığı görevi için koşullara uyan herkes başvuruda bulunabiliyor. Belediye meclisi, en uygun adayı belirleyip kralın onayına sunuyor. Belediye meclisi üyeleri halk oyuyla seçilirken, belediye başkanları kral tarafından atanıyor.