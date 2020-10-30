Hollandalı bilim insanları dünyanın en küçük teknesini üretti... Ne işe yaradığına inanamayacaksınız!

Hollandalı bilim insanları, üç boyutlu yazıcı kullanarak, saç kılının üçte biri kalınlığında, dünyanın en küçük teknesini üretti. Teknenin üretim amacı, hastalıkları tedavi etmek için insan vücudunda seyahat edebilecek küçüklükte ve ilaç taşıyacak potansiyel mikro cisimler üretmek olduğu vurgulandı.

Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’nden fizikçi Rachel Doherty ve Daniela Kraft, üç boyutlu yazıcı kullanarak 30 mikrometre boyutunda dünyanın en küçük teknesini üretti.

Bir elektron mikroskobu ve yüksek çözünürlüklü bir 3D yazıcı kullanarak üretilen teknenin boyutları, bir saç telinin üçte biri kalınlığında olduğu ifade edildi.

TEKNEYLE İNSAN VÜCUDUNDA İLAÇ TAŞIYACAKLAR

Fizikçiler söz konusu çalışmanın amacının, tıbbi tedavileri uygulamak için insan vücudunun içinde seyahat edebilecek potansiyel mikro yüzücüler tasarlamak ve aynı boyutlardaki bakterilerin davranışlarını daha iyi anlamak olduğunu ifade etti.

Leiden Üniversitesi fizikçileri küçük teknenin yanı sıra yine aynı boyutlarda sivri uçlu bir küre, bir yıldız gemisi, bir spiral ve bir sarmal cisim de üretti.

Fizikçiler, diğer yandan çalışmanın bir diğer amacının da insan vücudunda sıvılar içinde hareket edebilen ve bir mikroskop ile takip edebilen küçük parçacıklar üreterek, vücut içinde hareket edebilecek mikroskobik ilaç dağıtıcı cisimler üretmek olduğunu vurguladı.