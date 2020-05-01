MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e çıktı
GeriDünya Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 22:34,Son Güncelleme:

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e çıktı
Abone Olgoogle-news

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e yükseldi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türk vatandaşlarından 68'inin Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.

Dişli, vefat edenlerin en gencinin 38, en yaşlısının ise 96 yaşında olduğunu ifade etti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 39 bin 791'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 893'e çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle