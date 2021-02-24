Hollanda'da 1,5 tonluk uyuşturucu operasyonu!

Almanya’da polisin Hamburg Limanı’nda düzenlediği operasyonda, Paraguay’dan gelen 16 ton kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Güvenlik güçleri, şu ana kadar Avrupa'da ele geçirilen en büyük miktardaki kokain olduğunu ifade etti.

Almanya’da polisin Hamburg Limanı’nda düzenlediği operasyonda, Paraguay’dan gelen 16 ton kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Alman Başsavcılığı'na göre yakalanan uyuşturucunun şu ana kadar Avrupa'da deniz aşırı operasyonlarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğu ifade edildi.

Hamburg Limanı’nda, Paraguay’dan 5 konteyner içerisinde gelen 16 tondan fazla kokaine el konuldu.





DEĞERİ 3 MİLYAR EURO'DAN FAZLA

Yetkililer ele geçirilen kokainin değerinin 3 milyar eurodan fazla olduğunu ifade etti. Hollanda’da olayla ilişkili olduğu düşünülen ve 23 ton kokain ithal etmekle suçlanan 28 yaşındaki bir kişinin de tutuklandığı ifade edildi.

Uyuşturucu maddelerin tenekeye gizlenmiş olarak Almanya ve çevre ülkelerde dağıtılması planlandığı kaydedildi.

Alman medyasında, Hollanda güvenlik güçlerinin bilgi vermesi üzerine Paraguay’dan gelen gemide arama yapıldığı ve ele geçirilen kokainin 1700 teneke kutunun içinde saklandığı belirtildi.

Belçika’nın Antwerp Limanı'nda da geçen hafta bir konteynerde Hamburg polisinden gelen bilgiler ışığında yapılan kontroller sırasında 7,5 ton kokain bulunmuştu.