Hollanda'da koronavirüs kısıtlamalarının süresi uzatıldı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile düzenlediği basın toplantısında, 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerinin 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Rutte, alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının istenilen hızda düşmediğine ve İngiltere'de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün ortaya çıktığına dikkati çekti.

Başbakan Rutte, ilkokulların ve çocuk kreşlerinin Kovid-19'un yeni türünün yayılımına göre 25 Ocak'tan itibaren açılabileceğini kaydetti.

Uzmanların sokağa çıkma yasağının neler getireceğine ilişkin tavsiyelerini beklediklerini aktaran Rutte, "Sokağa çıkma yasağı kimsenin istemediği çok sert bir tedbir." dedi.

Rutte, çok acil bir durum olmadığı sürece gelecek 6 hafta boyunca ülke dışına seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Bakan de Jonge da aşılama politikalarına ilişkin, bahara kadar durumu kritik olanların, yaza kadar 60 yaş üstü kişilerin ve sonbahara kadar ülkedeki tüm yetişkinlerin aşılanmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Mutasyon geçiren yeni türün günlük vakalarda küçük bir orana etki ettiğini vurgulayan de Jonge, bu oranın yükselebileceğini ifade etti.

Günlük vaka sayılarının 7 bin civarında seyrettiği Hollanda'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı 12 bin 500'ü geçmişti.

9 ŞUBAT'A KADAR GEÇERLİ OLACAK TEDBİRLER

Uzatılan tedbirlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerler dışındaki tüm dükkan ve mağazalar kapatılacak.

Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler kapalı kalmaya devam edecek.

Sinema, müze, hayvanat bahçesi ve halk kütüphaneleri kapalı kalacak.

Oteller açık kalmaya devam ederken restoran bölümlere kapalı kalacak.

Kapatılan işletmelere devlet yardımı yapılacak. İşverenler çalışanlarına mümkün olduğu kadar uzaktan çalışma imkanı sağlayacak.

Kapatılan bar ve restoran gibi işletmeler paket servisine devam edebilecek.

Kilise, sinagog ve camilerde 1,5 metre mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek.