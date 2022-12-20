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Hollanda kölelik geçmişi için özür diledi

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#Hollanda#Kölelik#Özür
Hollanda kölelik geçmişi için özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:00

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesinin “kölecilik geçmişi” nedeniyle özür diledi.

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Hollanda’nın 250 yıl boyunca köleliğe karıştığını söyleyen Rutte, Lahey’de yaptığı konuşmada, “Bugün Hollanda hükümeti adına, Hollanda devletinin geçmiş eylemleri için özür diliyorum” dedi. Özür açıklamasının bu yıl bitmeden yapılmasına gerekçe olarak hükümetin, köleliğin kaldırılmasının 150’nci yılı olan 2023’e “özür dilemeden girmek istememesi” gösteriliyor. Hollandalıların çoğu özür dilenmesini karşı çıkıyordu. Ulusal yayın kuruluşu NOS’un yaptırdığı son ankete katılanların yüzde 49’u bir özür açıklamasına karşı olduklarını söylediler.

TAZMİNAT HAKKI YOK

Öte yandan Hollanda’nın bu resmi özrü köleleştirilen kişilerin yakınlarına bir maddi tazminat hakkı tanımıyor. Hollanda hükümeti daha önce, tazminat yerine kölelik konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla hazırlanacak projelere 200 milyon Euro kaynak sözü vermişti. Ayrıca kölecilik tarihine odaklanan bir müze için 27 milyon Euro ayrıldı.

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#Hollanda#Kölelik#Özür

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