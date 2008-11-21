Hitler'in müthiş sırrı

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Hitler'in hiç yayınlanmamış fotoğrafları

Savaşı kaybeden Adolf Hitler intihar etmişti. Hitler'in cesedini Sovyet Rusyası alarak otopsisini yapmıştı. Rus otopsisinde Hitler'in tek testisli olduğu spekülasyonları yapılmıştı. Ancak o dönemde bunun bir Rus propagandası olduğu iddia edilmişti.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Birinci Dünya Savaşı gazisi Alman Johan Jambor da Hitler'in tek testisli olduğunu iddia etti. Jambor'un ölümünden 23 yıl sonra bu iddiayı Polonyalı bir rahip ortaya attı. Polonyalı rahip savaş gazisi Jambor'un Hitler'in tek testisi bulunduğunu kendisine söylediğini belirtti.

Birinci Dünya Savaşı'nda asker olarak çarpışan Adolf Hitler, Somme Savaşı'nda yaralandı. Johan Jambor da bu savaşta askeri doktor olarak görev yaptı. Yaralanan Hitler'i tedavi eden ise Jambor oldu. Jambor, Hitler'in tek testisli olduğunu gözleriyle gördüğünü, Polanyalı rahibe anlattı. Jambor, "Savaş sırasında Hitler bacağından ve cinsel organının bulunduğu bölgeden yaralandı. Bu olayda tek testisini de kaybetti. Hitler'in komadan uyandıktan sonraki ilk sorusu ise, "Çocuk sahibi olabilir miyim?" sorusu oldu" dedi.