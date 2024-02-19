×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Hitler benzetmesi Netanyahu’yu kızdırdı

Güncelleme Tarihi:

#Brezilya#Luiz Inacio Lula Da Silva#Gazze
Hitler benzetmesi Netanyahu’yu kızdırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 07:00

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın, İsrail’in Gazze’yi işgalini “soykırım” ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler’in yaptıklarına benzetmesi İsral Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kızdırdı.

Haberin Devamı

Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Silva’nın İsrail’in Gazze’de yaptığını Hitlerin Yahudilere yönelik katliamına benzetmesine tepki göstererek, “kırmızı çizginin aşıldığını” söyledi. Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Silva’nın sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Silva’nın sözlerinin “utanç verici ve ürkütücü” olduğunu savunarak, bunun “Holokost’un önemsizleştirilmesi ve İsrail’in kendini savunma hakkına zarar vermekle ilgili olduğunu” öne sürdü. Netanyahu ayrıca, “İsrail’i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını” da iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Silva’nın sözlerinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin “yarın kınama için çağrılacağını” belirtti. Silva, “Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı” ifadelerini kullanmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brezilya#Luiz Inacio Lula Da Silva#Gazze

BAKMADAN GEÇME!