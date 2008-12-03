Hırvat muhalife Facebook sorgusu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hırvat bir genç, Facebook’ta açtığı başbakan karşıtı grup yüzünden polis takibatına uğradı. Arkadaşlık sitesinde, "bahse girerim, Başbakan Sanader’den hoşlanmayan 5 bin kişi bulabilirim" başlıklı bir grup kuran 22 yaşındaki Niksa Klecak gözaltına alınıp üç saat sorgulandı, evi arandı. AB üyeliğine hazırlanan Hırvatistan karıştı.

İNTERNETTEKİ sosyalleşme sitelerinin en büyüğü olan Facebook’un klişelerinden biri, sevilmeyen kişiler hakkında bir grup kurmak. "Bahse girerim ....’i sevmeyen ... kişi bulabilirim" klişesini kullanan, Türkiye kaynaklılar da dahil binlerce grup var. Hırvat Niksa Klecak (22) da, birkaç ay önce, kendi başbakanını hedef alarak, "Bahse girerim Sanader’den hoşlanmayan 5 bin kişi bulabilirim" başlıklı bir grup kurdu. Gruba 6 bini aşkın kişi üye oldu ve mesajlaşmalar başladı.



Mesajlarda suç unsuru bulunmamasına rağmen, "Facebook muhalefeti" Hırvat hükümetinin sabrını taşırdı. Hırvat polisi geçen cuma günü Klecak’ı evinden alıp üç saat boyunca sorguladı. Gözaltına alınan Klecak’ın evi ve bilgisayarı arandı.



Nazi üniformalı fotomontaj



Polis, gruba gönderilen fotoğraflardan birinde, fotomontajla Sanader’e Nazi üniforması giydirildiğini öne sürdü. Polis sözcüsü Krunoslav Borovec, "Nazi sembolleri yasalara göre yasak" derken, Emniyet Genel Müdürü Vladimir Faber de, "Sanığın siyasi eğilimiyle ilgilenmiyoruz. İçeriği soruşturuyoruz" ifadesini kullandı. Başbakan Sanader de polisin harekete geçmesini onayladı. Sanader, devlet radyosuna verdiği demeçte, "Nazi sembolüyle hiciv olmaz. Bu fotomontaj bana değil, Hırvat demokrasisine yönelik bir saldırı" diye konuştu.



100 bine karşı 19



Sosyal Demokratların gençlik kollarına üye olan Facebook muhalifi delil yetersizliğinden serbest kalsa da, "siyasi bir hedef" haline getirildiğini belirterek bu işin peşini bırakmayacağını vurguladı. Ülkedeki demokrat çevreler de hükümeti eleştiriyor. Siyasi analist Jelena Lovric, "tutuklamanın, polisin hükümet tarafından siyasi amaçlarla suistimal edilmesine bir örnek teşkil ettiği" görüşünde. Sanader karşıtı gruplarda 100 bine yakın üye toplandı. Sanader yanlısı tek grubun üye sayısı ise sadece 19.



AB’ye uyar mı



HIRVATİSTAN’daki Facebook vakası, Avrupa Birliği müzakere sürecini tamamlamaya hazırlanan ülkede, ifade özgürlüğü konusunda şüpheler doğurdu. Uzmanlar, hükümetin "internete nüfuz edemeyeceğini bildiğini ve bu yüzden çok korktuğunu" belirtiyor. Olaydan sonra Facebook da onlarca benzer grup açılması da bu korkuyu körüklüyor.

