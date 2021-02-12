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Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 21:42 | Son Güncelleme:

ABD'nin konuştuğu hırsızlık!

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ABD'nin konuştuğu hırsızlık!
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ABD'nin Missouri eyaletinde iki soyguncu, içinde vefat eden bir kadının bulunduğu cenaze aracını çaldı. Kimliği açıklanmayan soyguncular, polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis ilçesinde meydana gelen olayda, William C. Harris Cenaze Evine ait içinde vefat eden bir kadının bedeninin de bulunduğu bir cenaze aracı, iki kişi tarafından çalındı.

St. Louis polisinden yapılan açıklamada, soyguncuların araç soygunundan 24 saat sonra, aracın çalındığı bölgeye 80 kilometre uzaklıktaki Festus ilçesinde gözaltına alındıklarını duyurdu.

Polis, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.

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