Hindistan'da protestocu çiftçiler kara yollarını trafiğe kapattı

"The Hindu" gazetesinde yer alan habere göre, Pencap ve Haryana eyaletlerinden gelen çiftçi grupları, başkent Yeni Delhi çevresindeki 15 bölgede 33 kara yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi başlattı.

Çiftçi sendikaları birliği Samyukt Kisan Morcha'nın (SKM) çağrısıyla düzenlenen eylem nedeniyle 3 saat boyunca başkentin çevre yolunda trafiğin duracağı bildirildi.

YENİ TARIM YASALARI VE ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Hindistan’da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçilerce protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

11 TUR MÜZAKERE SONUÇSUZ KALDI

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedildi.