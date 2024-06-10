×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hindistan'da 10 can kaybı... Otobüse saldırı düzenlediler....

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Otobüs#Saldırı
Hindistanda 10 can kaybı... Otobüse saldırı düzenlediler....
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 11:29

Hindistan’da silahlı saldırı düzenlenen bir otobüs vadiye yuvarlandı. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı.

Haberin Devamı

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Reasi bölgesinde Hinduları tapınağa götüren bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı nedeniyle şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüs vadiye yuvarlandı.

Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırganları yakalamak için Hindistan ordusu ve polisi tarafından arama operasyonu başlatıldı. Hindistan Başbakan Narendra Modi’nin olayla ilgili bilgilendirildiği ve yaralılara en iyi tedavinin sağlanması talimatını verdiği açıklandı.

Hindistan ve Pakistan arasında anlaşmazlıkların olduğu Keşmir bölgesinde güvenlik sorunları yaşanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Otobüs#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!