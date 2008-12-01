Hindistan saldırılarında 29 yabancı öldü

Saldırılarda ölenlerden 29'unun yabancı uyruklu olduğu açıklandı. Ölen yabancılar ülkelerine göre şöyle:
İsrail: İsrail Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, saldırılarda 9 İsrailli öldü. Bazıları aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan 8 İsraillinin cesedi Yahudi Merkezi'nde bulundu. Bunlar arasında Haham Gavriel Holtzberg ile eşi Rivka da var. Bakanlık açıklamasında, 9. kurbanın da bulunduğu kaydedildi.
ABD: Beyaz Saray, saldırılarda 6 Amerikan vatandaşının öldüğünü açıkladı. Bu kişilerin çifte vatandaşlığa sahip olanlardan olup olmadığı ise bilinmiyor. Örneğin Haham Gavriel Holtzberg ve eşinin Amerikan vatandaşlığı da bulunuyordu.
Fransa: Princesse Tam Tam kadın iç giyim grubunun kurucusu Loumia Hiridjee ile eşi Murad Amarsy'nin öldüğü açıklandı. Avustralya: 2 Avustralya vatandaşı hayatını kaybetti. Bunlardan biri 71 yaşındaki eski parlamenter Doug Markell idi. Yetkililer, Brett Taylor'un da öldüğünü açıkladı.
Kanada: Kanada Dışişleri Bakanlığı, 2 Kanada vatandaşının öldüğünü, 2'sinin yaralandığını bildirdi. İngiltere: Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesimi kökenli İngiliz Andreas Liveras'ın öldüğünü duyurdu.
Singapur: Singapurlu Lo Hwei Yen, Oberoi Oteli'nde öldü.
Japonya: Mitsui Marubeni Liquefied Gas şirketi, 38 yaşındaki çalışanları Hisashi Tsuda'nın öldüğünü açıkladı.
İtalya: Dışişleri Bakanlığı, Antonio de Lorenzo adlı vatandaşlarının öldüğünü bildirdi.
Tayland: Oberoi/Trident otelinde çalışan bir Tayland vatandaşı hayatını kaybetti.Almanya
: Dışişleri Bakanlığı, bir vatandaşlarının öldüğünü doğruladı. Hindistanlı bir yetkili ise 3 Alman vatandaşının öldüğünü açıklamıştı.
Maurice Adaları: Tac Mahal Oteli'nde Maurice Adalarından bir bankacı odasında ölü bulundu.
Meksika: Yahudi Merkezi'ne yönelik saldırıda bir Meksikalı kadın hayatını kaybetti.