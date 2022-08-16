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Hindistan 75. yılını kutluyor: ‘Gelişmiş ülke yapma’ sözü verdi

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#Hindistan#Narendra Modi#Asya
Hindistan 75. yılını kutluyor: ‘Gelişmiş ülke yapma’ sözü verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:00

Çin’i dünyanın en kalabalık ülkesi tahtından indirmeye hazırlanan Hindistan, İngiltere’den bağımsızlığının 75’inci yılını kutluyor. Eleştirilerin hedefindeki Başbakan Modi, Hindistan’ı gelişmiş ülke yapma sözü verdi.

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Asya’nın güç odaklarından Hindistan, dün bağımsızlığının 75’inci yılını kutladı. Gösterişli bağımsızlık günü etkinliklerinde Başbakan Narendra Modi, ülkesini 25 yıl içinde ‘gelişmekte olan ülke’ statüsünden ‘gelişmiş ülke’ statüsüne çıkarma sözü verdi. Hindu milliyetçisi olmak ve Müslüman nüfusa karşı ayrımcılıkla suçlnan Başbakan Modi konuşmasını, başkent Yeni Delhi’deki 17’nci yüzyılda Babürlüler döneminden kalma Kızıl Kale’de yaptı.

‘ÖNCE HİNDİSTAN’ POLİTİKASI

Modi, Hindistan’ın 75 yılda birçok iniş-çıkış yaşadığını belirterek, vatandaşlardan sömürgecilik dönemi kafa yapısının izlerini silmelerini istedi. Modi, Hindistan’ın komşuları Pakistan ve Çin ile olan gerilimli ilişkisine değinmedi. Modi’nin başında olduğu iktidardaki Bharatiya Janata Partisi, Hint milliyetçiliğini öne çıkarıyor. Modi, ‘Önce Hindistan’ fikriyle hareket edilmesi gerektiğini savunuyor.

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NÜFUSU ÇİN’İ GEÇECEK

1.4 milyarlık nüfusuyla yakında Çin’i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya hazırlanan Hindistan, bilgi teknolojilerinden uzay bilimlerine ve ilaç sanayine kadar kritik sektörlere milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

İKTİDARI ELEŞTİRİLİYOR

* Hindistan ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olsa da hükümet genç nüfusa yeni iş imkânları yaratmakta bocalıyor.

* Kast yapısı hâlâ sürerken kadınlara ayrımcılık ve cinsel suçlar ülkenin önemli sorunlarının başında geliyor.

* 2014’te başlayan Bharatiya Janata Partili Narendra Modi iktidarıyla ülkenin takdir toplayan demokratik standartlarında gerileme yaşandığı öne sürülüyor.

* Ülkenin 200 milyonluk Müslüman nüfusu, Hindu hegemonyasında kendini baskı altında hissediyor.

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#Hindistan#Narendra Modi#Asya

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