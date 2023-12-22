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'Her zaman bir manyak olacağımı biliyordum' Avrupa'yı sarsan Prag saldırısında kan donduran detaylar...

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#David Kozak#Çekya#Okul Saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 09:37

Çekya’nın başkenti Prag’daki Charles Üniversitesi’nde rasgele ateş açarak 15 kişiyi öldüren David Kozak'ın katliam planlarını Telegram üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.

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Avrupa'nın popüler turist rotalarından biri olan Çekya'nın başkenti Prag dün tarihinin en ölümcül saldırısı ile sarsıldı.

İsminin David Kozak olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi, sabah babasını öldürdükten sonra öğlen 15.00 sıralarında öğrencisi olduğu Charles Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi’ne giderek üniversite binasının terasından sniper tüfekle rasgele ateş açtı.

Her zaman bir manyak olacağımı biliyordum Avrupayı sarsan Prag saldırısında kan donduran detaylar...

Polis 24 yaşındaki saldırganı etkisiz hale getirdi olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 24 kişi de yaralandı.

"HER ZAMAN ÖLDÜRMEK İSTEDİM, BİR MANYAK OLACAĞIMI BİLİYORDUM"

Avrupa'nın göbeğinde gerçekleştirilen kanlı saldırı bugün Batı medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu. İngiliz Telegraph gazetesi saldırganı içe dönük yalnız bir adam olarak tanımladı ve Kozak'ın internette toplu saldırılarla ilgili fantezilerini paylaştığını yazdı.

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24 yaşındaki genç, Telegram üzerinde paylaştığı tüyler ürpertici bir gönderide, bir okul saldırısı düzenleyip intihar etmek istediğini yazmış. "Her zaman öldürmek istedim" diyen genç paylaşımda "İleride bir manyak olacağımı biliyordum." ifadesini kullandı.

Her zaman bir manyak olacağımı biliyordum Avrupayı sarsan Prag saldırısında kan donduran detaylar...

ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ BÖYLE KORUMAYA ÇALIŞTI

Sabıka kaydı olmayan Kozak'ın yasal bir silah sahibi olduğunu ve silahlara ilgili olduğunu yazan gazete, saldırıdan kurtulan öğrencilerin ifadelerine yer verdi.

Saldırının gerçekleştiği 14.55'te okulda olan Jakob Weizman isimli öğrenci silah seslerini duyduğunda kendini bir sınıfa kapattı ve sandalye ve masa gibi bulabildiği her şeyi kapının önüne yığdı. Şanslıydı çünkü barikatı kurduktan sadece bir kaç dakika sonra dışarıdan biri kapıyı zorladı.

Her zaman bir manyak olacağımı biliyordum Avrupayı sarsan Prag saldırısında kan donduran detaylar...

Fakültenin başka bir bölümünde dehşete kapılan sekiz öğrenci, Kozak'ın onları fark etmeyeceği umuduyla başlarını eğerek pencereden dışarı çıktı ve binanın üzerindeki bir çıkıntının üzerinde sıraya girdi. Korkunç manzara binanın dışından görülebiliyordu.
Her zaman bir manyak olacağımı biliyordum Avrupayı sarsan Prag saldırısında kan donduran detaylar...

O sırada Kozak üniversitenin içinde ilerliyor ve önüne gelene ateş açıyordu. Kaosun ortasında düzinelerce öğrencinin üniversiteden kaçmaya çalışması adeta bir izdihama neden oldu. O anlar dakika dakika kamera görüntülerine yansıdı.
Her zaman bir manyak olacağımı biliyordum Avrupayı sarsan Prag saldırısında kan donduran detaylar...

32 YAŞINDAKİ BİR ADAM VE BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNDEN ŞÜPHELENİYOR

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İngiliz Guardian gazetesi ise tarihi Prag kentinin şiddet olayları ile çok anılmadığına dikkat çekti ve yerel halkın büyük bir şaşkınlık yaşadığını vurguladı.

Polis saldırının terörle bağlantısı olmadığını açıklarken Dailymail gazetesi saldırganın Prag yakınlarındaki bir ormanda 32 yaşındaki bir adamı ve yeni doğan bebeğini öldürdüğünden şüphelenildiğini yazdı.

Polis geçtiğimiz hafta işlenen cinayetlerle Kozak'ın bağlantısını araştırıyor.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel gerçekleştirilen özel kabine toplantısının ardından 23 Aralık'ın yas günü ilan edildiğini, resmi kurumlardaki bayrakların yarıya indirileceğini ve öğle saatlerinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

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Pavel, “Bu kadar çok gencin gereksiz yere kaybedilmesi karşısında duyduğum öfkenin yanı sıra büyük üzüntümü de ifade etmek istiyorum. Çekya tarihinin en trajik olayı olan bu trajik olayda mağdurların tüm yakınlarına ve herkese en içten başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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#David Kozak#Çekya#Okul Saldırısı

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