×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hegseth’ten ilginç ima! ABD bu kez de Küba liderini kaçırabilir

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Küba#Venezuela
Hegseth’ten ilginç ima ABD bu kez de Küba liderini kaçırabilir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 07:00

KARAYİPLER’de Venezuela operasyonunun ardından yeni bir askeri müdahale senaryosu şekillenirken, ABD-Küba hattındaki tansiyon ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) açıklamasıyla tırmandı

Haberin Devamı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Guantanamo Donanma Üssü’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir muhabirin, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’i hedef alan özel bir operasyon planlanıp planlamadığı yönündeki soruya, “Küba konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak askeri operasyonlara ilişkin nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump’da olduğunu belirtti.

Hegseth’in bu çıkışı, ABD’nin geçtiğimiz ocak ayında Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyonu akıllara getirdi. ABD güçleri, Venezuela’nın başkenti Karakas’a düzenledikleri baskınla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York’a götürmüştü. Siyasi analistler, Pentagon’dan gelen son açıklamaların Küba liderliği için de benzer bir operasyon sinyali olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Gözden KaçmasınTrump, ABD ile İran arasındaki büyük uzlaşmayı duyurduTrump, ABD ile İran arasındaki "büyük uzlaşmayı" duyurduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Küba#Venezuela

BAKMADAN GEÇME!