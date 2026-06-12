Hegseth’ten ilginç ima! ABD bu kez de Küba liderini kaçırabilir

Haberin Devamı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Guantanamo Donanma Üssü’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir muhabirin, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’i hedef alan özel bir operasyon planlanıp planlamadığı yönündeki soruya, “Küba konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak askeri operasyonlara ilişkin nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump’da olduğunu belirtti.

Hegseth’in bu çıkışı, ABD’nin geçtiğimiz ocak ayında Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyonu akıllara getirdi. ABD güçleri, Venezuela’nın başkenti Karakas’a düzenledikleri baskınla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York’a götürmüştü. Siyasi analistler, Pentagon’dan gelen son açıklamaların Küba liderliği için de benzer bir operasyon sinyali olabileceği değerlendirmesinde bulundu.