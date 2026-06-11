Trump, ABD ile İran arasındaki "büyük uzlaşmayı" duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki savaş durumunu sona erdirecek "büyük bir uzlaşmaya" varıldığını açıkladı. Trump, anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde nihayete erdirilmesini ve Avrupa’da imzalanmasını beklediklerini duyurdu.
TÜRKİYE VE ERDOĞAN’A "ARABULUCULUK" TEŞEKKÜRÜ
Gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’nin rolüne dikkat çeken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti. Erdoğan’ın sürecin yönetiminde çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Trump, Erdoğan için "Savaşın sona erdirilmesine yardımcı olma konusunda harikaydı" ifadesini kullandı.
İMZA İÇİN ADRES: AVRUPA
Anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade eden ABD Başkanı, resmi imza töreninin Avrupa'da gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi.
ABD Başkanı Donald Trump’tan sürpriz bir ateşkes açıklaması geldi. Sosyal medya platformu Truth Social’dan açıklama yapan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran’a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" dedi.
Görüşmelerin taraflarca onaylandığını belirten ABD Başkanı, "Görüşmeler ve nihai noktalar, hem prensipte hem de ayrıntılı düzeyde, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere tüm taraflarca onaylanmıştır" ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı’ndaki ablukaya da değinen Trump, "Deniz ablukası, işlemler tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İmza zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır" açıklamasını yaptı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. İran'ın Körfez'deki ABD müttefiklerine vereceği her türlü zararın, İran'a ait hesaplardan çekilecek fonlarla karşılanacağını aktaran Bessent, "İran rejimi oynadığı sıfır toplamlı oyunu kaybedecek." ifadesini kullandı.
Bessent, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ödenen her türlü ücretin de İran'ın hesaplarından çekilecek fonlarla dengeleneceğini dile getirerek, "İran'ın gerçekleştireceği her saldırı, karşı karşıya olduğu ekonomik ve finansal sonuçları daha da derinleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump Fox News’e İran savaşına ilişkin açıklamalar yaptı. ABD merkezli haber kanalına telefonla bağlanan Trump, ABD'nin İran'a yeniden saldıracağını ve saldırıların yoğunlaştırılacağını söyledi. Trump, "Bu gece daha fazla bombardıman olacak. Daha büyük olacak. Daha büyük, daha güçlü" ifadelerini kullandı.
"BENİM TERCİHİM HER ZAMAN HARK ADASI'NI ALMAK OLDU"
İran'ın petrol altyapısının merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirmek istediğini vurgulayan Donald Trump, "İran’la görüşüyoruz ve her şey devam ediyor, ama biliyorsunuz benim tercihim her zaman Hark Adası'nı almak olurdu. Amerika'nın buna dayanacak gücü olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.
İran topraklarını ele geçirme sürecinin "biraz daha uzun bir süreç" olacağını söyleyen Donald Trump, "ABD’nin bu kadar uzun zamanı olduğundan emin değilim. Bu biraz daha uzun bir süreç. Eğer yapmak istersem sonucu garanti. Ama ülkenin buna istek duyduğundan emin değilim" diye konuştu. Trump, kara birliklerini kullanmak istemediğini belirtti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, ABD'nin "çok uzak olmayan bir gelecekte" (Basra Körfezi'ndeki) Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceği" yönündeki tehdidine yanıt verdi.
Yanlış stratejiler ve fevri kararların bölgedeki tüm dengeleri altüst ederek ABD için işleri daha da kötüleştireceğini, enerji altyapısını ve piyasaları havaya uçurarak Washington yönetiminin yıllarca içinden çıkamayacağı sonsuz bir bataklık oluşturacağını savunan Kalibaf, "Karşınızda bambaşka bir İran göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7'nci Zırhlı Tugayı ve Egoz Komando Birliği'nin Lübnan'ın güney sınırından 10 kilometre uzaklıktaki Vadi Seluki bölgesini işgal için yürüttüğü saldırıları tamamladığı aktarıldı. Açıklamada, Vadi Seluki bölgesinin İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Metula bölgelerine yönelik Hizbullah saldırılarını önlemek için işgal edildiği öne sürüldü. İsrail ordusu, bölgeyi işgal için yürüttüğü saldırılar sırasında 50'den fazla Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ve altyapısının imha edildiği iddiasında bulundu.
ABD’li araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, Başkan Donald Trump’ın İran’la devam eden savaş sürecinde hem siyasi baskı altında kaldığını hem de Beyaz Saray’da “nükleer seçenek” ihtimalinin dahi gündeme geldiğini öne sürdü. Hersh’in aktardığı iddialar, Washington’da büyük yankı uyandırdı.
BEYAZ SARAY’DA “NÜKLEER SEÇENEK” TARTIŞMASI
Hersh’e göre İran’la süren ve dördüncü ayına giren çatışma sürecinde Trump yönetimi, savaşın daha hızlı sonuçlanması için nükleer bir seçeneği masaya yatırdı.
Gazeteci, Substack platformunda yayımladığı haberde, bu seçeneğin kapalı kapılar ardından üst düzey bir Beyaz Saray toplantısında “muğlak ama ürkütücü” bir ihtimal olarak konuşulduğunu yazdı.
İddiaya göre Trump, İran’daki yer altı füze üretim tesislerine yönelik saldırılarda nükleer silah kullanımının “mümkün olup olmadığını” sorguladı.
TRUMP “ÖFKELİ VE ÇARESİZ” GÖRÜNÜYORDU
Hersh, toplantıya katılan bazı isimlerin, bir ABD başkanının nükleer savaş ihtimalini bu kadar rahat gündeme getirmesinden şaşkınlık duyduğunu aktardı.
Analizde, Trump’ın süreç boyunca “hayal kırıklığına uğramış ve öfkeli” bir görüntü sergilediği, İran’da “kaybetmemek için çaresiz” bir pozisyona sürüklendiği ifade edildi.
SİYASİ BASKI ARTIYOR, ANKETLER DÜŞÜŞTE
Hersh’in değerlendirmesine göre Trump, iç politikada da ciddi bir gerileme yaşıyor. Kamuoyu desteğinin düştüğü, Demokratların Kongre’de yeniden çoğunluğu alma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.
New York’ta düzenlenen NBA final maçında yuhalanan Trump'a, yönelik azil çağrılarının yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
İRAN’IN YERALTI KAPASİTESİ KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR
Hersh, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına rağmen yer altı tesislerinde insansız hava aracı ve füze üretimini sürdürdüğünü belirtti.
İran’ın mühimmat kapasitesini koruduğu ve saldırılara anında karşılık verdiği ifade edilirken, ABD ve İsrail istihbaratının bu tabloyu öngöremediği eleştirisi öne çıktı.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ KRİZİ ETKİSİ
Analizde, Hürmüz Boğazı’ndaki İran etkisinin sürdüğü ve küresel enerji piyasalarında belirsizliğin devam ettiği vurgulandı. ABD’nin bu tabloyu kontrol altına almakta zorlandığı ifade edildi.
NETANYAHU GERGİNLİĞİ VE BÖLGESEL RİSK
Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu da iddialar arasında yer aldı. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının, Washington’un İran’la olası anlaşma zeminini zorlaştırdığı belirtildi.
Hersh’in aktardığı genel tabloya göre, İran savaşı hem askeri hem siyasi anlamda çıkmaza sürüklenirken, Beyaz Saray’da seçeneklerin giderek daraldığı ifade ediliyor.
Tahran yönetimi, “Burayı size cehenneme çeviririz. Bu, ABD’nin bölgedeki saldırganlığa karşı verilecek cevaptır.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yeniden tehdit etti. Trump yaptığı açıklamada, "Bu gece İran'ı çok sert vuracağız" dedi.
Trump ayrıca, "Yakın zamanda Hark Adası ve İran petrolü elimize geçecek" ifadesini kullandı.
Trump, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"ABD bu gece İran'a çok sert bir darbe indirecek. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğal gaz pazarlarının tam kontrolünü ele alacağız."
İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'nda ülkenin güneyindeki liman kenti Sirik açıklarında patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlamanın sebebinin bilinmediği kaydedildi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bölgedeki istikrarsızlığın Avrupa'nın güvenliğini doğrudan etkilediğini vurgulayarak, Orta Doğu'daki krizin devam etmesi halinde Avrupa Birliği'nin Tahran yönetimine yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Meloni parlamentoda yaptığı konuşmada, "Tahran yanlış yolda ilerlemeye devam ederse... AB, yeni ve hedefli önlemler yoluyla baskıyı artırmaya hazır olmalıdır" dedi.
"BEN-GVİR'İN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ"
Meloni, İsrail'in aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İtalya hakkındaki yorumlarını da eleştirdi. Meloni, İtalya'ya "terlik ülkesi" diyen Ben-Gvir'in sözlerini, "İtalya için kabul edilemez, İsrail için de onur kırıcı" olarak nitelendirdi.
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, son dönemde İsrail kaynaklı olarak gündeme gelen İran'ın savunma kapasitesinin zayıflatıldığı yönündeki iddiaları reddetti.
Sözcü, "Düşmanın savunma sistemlerimizin imha edildiğine dair iddiaları asılsızdır." ifadelerini kullandı.
İran ordusunun ve savunma yapısının teyakkuz halinde olduğunu belirten yetkili, sahadaki gelişmelerin bunu ortaya koyduğunu savundu.
"Silahlı kuvvetler sürekli teyakkuz halindedir ve düşman bu teyakkuzu pratikte test etmiştir."
"SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"
Tahran yönetimi, askeri kapasitesinin çatışmaların başladığı döneme kıyasla daha ileri seviyede olduğunu öne sürdü.
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, şu değerlendirmede bulundu:
"Savaşın ilk günlerine kıyasla çok daha büyük askeri ve savunma yeteneklerine sahibiz."
HİZBULLAH'A DESTEK VURGUSU
İranlı yetkili, İsrail ile mücadelede Lübnan'daki Hizbullah'a desteğin sürdüğünü de açık şekilde dile getirdi.
"Siyonist oluşumla mücadelesinde Hizbullah'ı destekliyoruz ve direniş cephesi birleşik bir cephe olarak kabul ediliyor."
BABÜLMENDEP BOĞAZI İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, küresel ticaret açısından kritik öneme sahip babülmendep Boğazı'nın kapatılması ihtimaline ilişkin soruya da yanıt verdi.
Tahran'ın bu konuda farklı senaryolar üzerinde çalıştığını belirten sözcü, şu ifadeleri kullandı:
"Birden fazla planımız var ve gerektiğinde seçeneklerimizi açıklayacağız."
ABD Başkanı Donald Trump'ın azalan füze stoklarına karşı bu hafta savunma sanayisinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.
İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Trump'ın azalan stoklar nedeniyle danışmanlarına ve müttefiklerine "öfkesini ifade ettiğini" ileri sürdü.
Savunma sanayisinden 7 şirketin liderinin bu hafta Trump ile görüşmeye hazırlandığını söyleyen kaynaklar, Trump'ın toplantıda "silah üretimini hızla artırmanın yollarını bulma konusunda baskı yapacağını" iddia etti.
Kaynaklardan biri, Trump'ın stokların azlığından duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle toplantının "tatsız" geçmesini beklediklerini kaydetti.
Öte yandan, bir Beyaz Saray yetkilisinden kanala yapılan açıklamada ise Trump'ın takviminde şu an için savunma şirketlerinden liderlerle toplantı bulunmadığı belirtildi.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin savaşı tırmandırmasının son derece tehlikeli sonuçlar doğuracağını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin "yasa dışı ve suç teşkil eden" saldırılarının ateşkes anlaşmasını anlamsız hale getirdiği vurgulandı.
'DÜNYA KAOSA SÜRÜKLENİR'
"ABD ve Siyonist rejimin kanunsuzluğu ve baskısı karşısında sessiz kalınmasının, dünyayı daha fazla kaos ve güvensizliğe sürükleyeceği" ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ABD ordusunun bazı bölge ülkelerinin topraklarını ve imkanlarını İran'a yönelik saldırılar için kullanmaya devam etmesi, bu ülkeleri saldırganların safında konumlandırmaktadır. İran, meşru savunma hakkı kapsamında bu saldırıların kaynağını etkisiz hale getirme kararlılığını yinelemiştir."
İran, saldırılar karşısında genel ve muğlak açıklamalar yapılmasının saldırganları yasaları çiğnemeye ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal etmeye teşvik edeceği belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu ABD'nin saldırılarına karşı net bir tavır almaya çağırdı.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Sirik Kaymakamı Rıza Şehidiyan, Umman açıklarında bir İran tankerinin ABD füzesi ile vurulduğunu bildirdi. Geminin temel ihtiyaç maddeleri taşıdığını söyleyen Şehidiyan, sabah yerel saatle 05.00’te Umman’dan hareket eden tankerin Sirik kentine doğru geldiğini belirtti. Şehidiyan, tankerdeki 5 kişilik mürettebatın bölgeden geçen gemiler tarafından kurtarıldığını ve Umman’a ulaştırıldığını kaydetti.
ABD'li yayın kuruluşu CNN, dün geceki saldırılara rağmen ABD ile İran arasındaki görüşmelerin rayında ilerlediğini yazdı. CNN'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması için yapılan görüşmeler, gece boyunca süren müzakerelerin ardından hala planlandığı gibi ilerliyor.
İngiliz Denizcilik Örgütü, Umman açıklarında bir tanker gemisinin makine dairesinde yangın çıktığını bildirdi.
Ürdün Silahlı Kuvvetler Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, sabah saatlerinde İran'dan Zerka kentine gönderilen 20 füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiği, füzelerden düşen parçaların herhangi bir can kaybı veya maddi hasara yol açmadığı ifade edildi.
Silahlı kuvvetlerin, herhangi bir ülkenin, Ürdün hava sahasını ihlal etmesine izin vermeyeceği vurgulanan açıklamada, Ürdün ordusunun bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiği, ülke hava sahası, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak için daima hazır olduğu kaydedildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ateşkes ihlali nedeniyle yeniden kapatıldığı yinelendi. Açıklamada, "Amerikan düşmanının ateşkes koşullarını tekrar tekrar ihlal etmesinin ardından, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacaktır." ifadelerine yer verildi. Hiçbir geminin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirleme alanlarından ayrılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'na yaklaşmak, düşmanla işbirliği olarak kabul edilecektir." ifadesi kullanıldı.
İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nabatiye kentinde bir eve insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı nedeniyle bölgede yangın çıktı.
Gece saatlerinde İsrail topçuları, Yukarı Nabatiye’nin eteklerindeki Sair al-Gharbiya, Adshit ve Harj Ali al-Taher bölgelerini hedef aldı. Ayrıca Nabatiye Halk Yardım Hastanesi çevresi ile Kafr Rumman kavşağı da bombalandı.
New York Times'ın haberinde (NYT), incelenen uydu görüntülerinde İran'ın güneyindeki bir içme suyu tesisinin ABD saldırılarında yok edilmiş olabileceği belirtildi. Haberde, 9 Haziran'da söz konusu içme su tesisine ait 2 depolama tankının olduğu, ABD'nin 10 Haziran gecesindeki saldırıları sonrası bunlardan küçük olanın çatısının çöktüğü, diğerinin de çatısının ortasında büyük bir delik olduğu ifade edildi.
İran medyasında da bu depolardan küçük olanın çatısının çöktüğüne dair videoların yer aldığı aktarılan haberde, sivil altyapıyı kasten hedef almanın, uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebileceğine dikkat çekildi.
Emekli ABD generali Mark Kimmitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını değerlendirerek, Washington yönetiminin diplomatik yollarla hedeflerine ulaşamayınca askeri seçeneğe yöneldiğini savundu. Kimmitt, Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların Tahran'ın elini güçlendirmiş olabileceğini öne sürdü.
Al Jazeera'ye konuşan Kimmitt, Trump'ın müzakereler konusundaki aceleciliğini, "her 2-3 günde bir '2-3 gün içinde bir anlaşmaya varacağız' diyerek ortaya koyduğunu" söyledi. Kimmitt, "Başkan'ın açıklamaları İranlılara onun sabırlı olmadığını gösterdi ve İranlılar da bundan faydalanıyor" dedi.
Tahran yönetiminin Trump'ı "belki savaş alanında değil ama kesinlikle diplomatik masada kışkırttığını" ifade eden Kimmitt, ABD Başkanı'nın bu duruma diplomatik yollarla karşılık veremediğini belirtti. Kimmitt, Trump hakkında, "Diplomatik masada yanıt vermek yerine, askeri güç kullanarak karşılık veriyor" dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran’da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek "meşru müdafaa" saldırılarının tamamlandığını açıkladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında İran genelinde askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı belirtildi.
ABD GÜÇLERİ TETİKTE
Açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri, Hava Kuvvetleri ve Donanması'na ait unsurların, bölgede ABD güçleri ve uluslararası ticari gemiler için tehdit oluşturduğu değerlendirilen hedeflere hassas mühimmatlarla saldırılar düzenlediği kaydedildi. Söz konusu saldırıların İran'ın "haksız ve devam eden saldırganlığına" yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edilen açıklamada, ABD güçlerinin "tetikte, öldürücü ve hazır" durumda olduğu vurgulandı.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, "Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir." ifadeleri yer aldı.
DEVRİM MUHAFIZLARI 2 GEMİYİ VURDU
Yapılan uyarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuş ve İran’ın güneyindeki bölgeler ABD saldırılarının hedefi olmuştu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzey kesimindeki çeşitli yerleşim bölgelerine yönelik roket atışları tespit edildiği belirtildi.
İsrail İç Cephe Komutanlığı da Yukarı Celile bölgesindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiğini duyurdu.
İsrail ordusu ayrıca, Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren birliklerinin bulunduğu bölge yakınlarına iki roketin düştüğünü, olay nedeniyle kuzeydeki bazı bölgelerde alarm verildiğini açıkladı.
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hava sahasının yerel saatle 04.50 itibarıyla tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı ve uçuşların yürürlükteki anlaşmalar ile prosedürler doğrultusunda alternatif havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kararın hava seyrüseferinin ve yolcuların güvenliğini korumak amacıyla alındığı ifade edildi. Kuveyt'in İran saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki gelişmelerin sivil hava trafiği açısından oluşturabileceği muhtemel riskler nedeniyle bu adımın atıldığı belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Ürdün'de F-35, F-15 ve F-16 savaş uçaklarının bulunduğu El Azrak Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu.
Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, Hava-Uzay Kuvvetleri'nin El Azrak Hava Üssü ile ABD ordusuna ait olduğu belirtilen stratejik tesislere 12 balistik füze fırlattığı bildirildi. Açıklamada, saldırı sonucunda üs içerisindeki bazı tesislerin ve bölgede konuşlu çok sayıda Amerikan savaş uçağının imha edildiği öne sürüldü.
Operasyonun ABD'nin Tahran'ın batısındaki Karaj ve Nazarabad çevresindeki bölgeler, bir dinlenme tesisi, sanayi kompleksi ve Pişva ilçesindeki Devrim Muhafızları üssünü hedef alan füze saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "düşmanın saldırganlığı" devam ettiği sürece İran güçlerinin operasyonlarını sürdüreceği ifade edildi.
Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, mevcut operasyonel prosedürlere uygun olarak ülkeye yönelik düşmanca hava saldırılarını engellemeye çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Saldırıların kaynağı ve niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, vatandaşlara yetkili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları ve bilgileri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısı yapıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuş ve İran'ın güneyindeki bölgeler ABD'nin saldırılarının hedefi olmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait bazı noktaları hedef aldıklarını duyurmuştu.
İran'ın füze operasyonlarından sorumlu İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'ye misilleme saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Musevi, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kutsal Hürmüz Boğazı'nı güvensiz mi kılıyorsunuz? Bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz! Bu, Allah'ın izniyle, Amerikalıların bölgedeki küstahlığına verilen cevaptır."