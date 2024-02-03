Hedef İran’a yakın gruplar... ABD’den Ürdün misillemesi

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İran destekli Iraklı milis grubu Kataib Hizbullah’ın Ürdün’deki Amerikan üssüne saldırısına “karşılık verileceğini” duyuran ABD misilleme operasyonuna başladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran’ın İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) Kudüs Gücü ve ona bağlı milis gruplarına karşı Irak ve Suriye’de hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

85 HEDEF VURULDU

Açıklamada uzun menzilli bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda uçakla 85’ten fazla hedefi vurulduğu, 125’ten fazla hassas mühimmat kullanıldığı belirtildi. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol operasyon merkezleri, istihbarat merkezleri, roketler ve füzeler ve insansız hava aracı depoları yer aldı.

BİRKAÇ GÜN SÜRECEK

Operasyon için düğmeye basılması Biden’ın Ürdün’de öldürülen Amerikan askerlerinin cenazesine katılmasının ardından geldi. ABD’li yetkililer, saldırıların son birkaç hafta içindeki İran destekli milislere yönelik önceki saldırılardan daha sert ve “katmanlı” olacağını söyledi. CBS haber sitesine konuşan kaynaklar ise saldırıların birkaç gün sürebileceğini belirtti.

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LİDERLERİ GÖNDERDİLER

‘The Warzone’ haber sitesi, ABD’nin saldırısını bekleyen Suriye ve Irak’taki İran destekli grupların birkaç gün önce alarm durumuna geçtiğini yazdı. Haberde saldırı öncesi Suriye’deki grupların liderlerinin tedbir olarak “Şam ve Humus vilayetlerine gönderdikleri” kaydedildi. Deyrizor’daki tüm İranlı milis mevzilerinde, özellikle de Palmira kırsalındaki tesislerde maksimum önlem alındı. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in gerçekleştirdiği ölümcül hava saldırılarının ardından üst düzey subaylarını Suriye’den çekme kararı aldı. İran’ın kararı, İsrail saldırıları sonucu aralık ayından bu yana aralarında Devrim Muhafızları’nın üst düzey generallerinden birinin de bulunduğu en az 7 ismin öldürülmesinin ardından geldi. Son olarak dün İran basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına düzenlenen hava saldırılarında İran Devrim Muhafızları’nın bir danışmanının öldüğünü duyurdu.

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AUSTİN İLK KEZ BASIN KARŞISINDA: ‘ARKALARINDA İRAN VAR’

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikan ordusunun misilleme hazırlığında olduğu bir dönemde kameralar karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Austin’in konuşması daha çok hastalığı ve bu süreçte Başkan Joe Biden’ı bilgilendirmeyerek yaptığı hata odaklıydı ancak Ortadoğu’da artan tansiyona dair de önemli mesajlar verdi. Prostat kanseri teşhisi konan Austin, haberin kendisini derinden sarstığını, hastaneye kaldırıldığını Biden ve kamuoyundan gizleyerek hata yaptığını söyledi. Bir ayağı aksayan ve ağrıları olduğunu söyleyen Austin, tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Aralık ayından beri ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan Austin, Ortadoğu’daki Amerikan üslerine yönelik saldırıların arkasında İran’ın olduğunu kaydetti. Austin, saldırılar doğrudan İran’dan gelmese de Irak ve Suriye’deki grupları eğiten ve silahlandıranın Tahran olduğunu ifade etti.