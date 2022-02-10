Heather Reyhan’ın 3.6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
İngilterede Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldüİngiltere'de Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldü!#Lassa Ateşi
Trabzonsporda ilk maçına damga vurdu Kupada 8 dakikada...Trabzonspor'da ilk maçına damga vurdu! Kupada 8 dakikada...#Trabzonspor
Kör noktada 16 kurşun KKTCyi sarsan suikastKör noktada 16 kurşun! KKTC'yi sarsan suikast#Halil Falyalı
Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladımEdip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım#Edip Cansever
Altın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyorAltın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyor#Altın
Kafede açılış ücreti olmaz Sektör temsilcileri genel eğilimi anlattıKafede açılış ücreti olmaz! Sektör temsilcileri genel eğilimi anlattı#Restoran
Akşener ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı mıAkşener ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı mı?#Meral Akşener
Oscar kime göz kırpıyorOscar kime göz kırpıyor#Oscar
Test zorunluluğu kalktı... SMA’da ilaç müjdesiTest zorunluluğu kalktı... SMA’da ilaç müjdesi!#SMA
Almanyada Türk kıza ırkçı saldırı Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattıAlmanya'da Türk kıza ırkçı saldırı! Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattı#Almanya
Kovid-19da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeydeKovid-19'da son gelişmeler... Vefatlardaki yükseliş tedirgin edici düzeyde!#Koronavirüs
İki farklı Buse Yüzük bir günde çıktı...İki farklı Buse! Yüzük bir günde çıktı...#Buse Varol
Doğum gününde duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadıDoğum gününde duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadı!#Mehmet Ali Erbil
Sağlığına kavuşan Kadir İnanıra yoğun ilgi... Dost buluşmasıSağlığına kavuşan Kadir İnanır'a yoğun ilgi... Dost buluşması!#Kadir İnanır
HABERLERDünya Haberleri

Heather Reyhan’ın 3.6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu

#Heather Reyhan#Bitcoin#Vurgun
Heather Reyhan’ın 3.6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Bitfinex’ten 6 yıl önce 3.6 milyar dolarlık Bitcoin’in çalınmasının arkasında  ABD’de yaşayan ve Türk kökenli olduğunu iddia eden Heather Reyhan ve eşi çıktı.

Haberin Devamı

DÜNYANIN en büyük kripto para borsalarından Bitfinex 2016’da hacklenerek yaklaşık 3.6 milyar dolarlık Bitcoin çalınmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, olayla ilgili ABD’de yaşayan ve Türk kökenli olduğunu iddia eden Heather Reyhan Morgan (31) ve Rus eşi Ilya Lichtenstein’ın (34) tutuklandığını duyurdu. Bugünkü değeri 3.6 milyon doların üzerindeki kripto paraya el koyulurken, bakanlık kayıtlarına “bugüne kadar el koyulan en büyük para” olarak geçti. İddianamede, çiftin çok sayıdaki tek kullanımlık kredi kartlarına Bitcoin yükleyerek, bu yöntemle çalınan kripto paraları akladıkları belirtildi. Morgan ve eşinin kartlarla kripto para kabul eden yerlerde harcama yaptığı, yaşadıkları Wall Street’teki lüks rezidansın kirasını da Bitcoin ile ödedikleri belirlendi.

Haberin Devamı

Heather Reyhan’ın 3.6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu

Rus eşi Ilya Lichtenstein ile tutuklanan Heather Reyhan Morgan, kendisini moda tasarımcısı, Forbes yazarı, rapçi, sürrealist sanatçı ve girişimci olarak tanıtıyor.

‘EN KÖTÜ RAPÇİ’

Hollandalı olduğu belirtilen, ABD ve Rus vatandaşlığı bulunan Heather Reyhan Morgan, suçlu bulunursa 25 yıla kadar ceza alabilir. “Razzlekhan” ismiyle yayınladığı rap müzik videolarında sıkça Türk kökenli olduğunu söyleyen Morgan, sosyal medyada Türkiye’ye özgü içerikler paylaşıyor. Videolarına internette “dünyanın en kötü rapçisi” yorumları yapılıyor.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARMIŞ

Kahire Amerikan Üniversitesi’nde uluslararası ekonomik kalkınma alanında yüksek lisans ve Bilkent Üniversitesi’nde para politikası eğitimi aldığını belirten Morgan, 2014’teki blog yazısında, “Bitcoin, dolandırıcılıklarla dolu. Gelecekte ekonomi ders kitaplarında ders olacak” yazmış. Morgan Twitter’dan da sıkça kripto borsasının tehlikeleri hakkında paylaşım yapmış.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Heather Reyhan#Bitcoin#Vurgun

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir