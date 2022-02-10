Heather Reyhan’ın 3.6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu

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DÜNYANIN en büyük kripto para borsalarından Bitfinex 2016’da hacklenerek yaklaşık 3.6 milyar dolarlık Bitcoin çalınmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, olayla ilgili ABD’de yaşayan ve Türk kökenli olduğunu iddia eden Heather Reyhan Morgan (31) ve Rus eşi Ilya Lichtenstein’ın (34) tutuklandığını duyurdu. Bugünkü değeri 3.6 milyon doların üzerindeki kripto paraya el koyulurken, bakanlık kayıtlarına “bugüne kadar el koyulan en büyük para” olarak geçti. İddianamede, çiftin çok sayıdaki tek kullanımlık kredi kartlarına Bitcoin yükleyerek, bu yöntemle çalınan kripto paraları akladıkları belirtildi. Morgan ve eşinin kartlarla kripto para kabul eden yerlerde harcama yaptığı, yaşadıkları Wall Street’teki lüks rezidansın kirasını da Bitcoin ile ödedikleri belirlendi.

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Rus eşi Ilya Lichtenstein ile tutuklanan Heather Reyhan Morgan, kendisini moda tasarımcısı, Forbes yazarı, rapçi, sürrealist sanatçı ve girişimci olarak tanıtıyor.

‘EN KÖTÜ RAPÇİ’

Hollandalı olduğu belirtilen, ABD ve Rus vatandaşlığı bulunan Heather Reyhan Morgan, suçlu bulunursa 25 yıla kadar ceza alabilir. “Razzlekhan” ismiyle yayınladığı rap müzik videolarında sıkça Türk kökenli olduğunu söyleyen Morgan, sosyal medyada Türkiye’ye özgü içerikler paylaşıyor. Videolarına internette “dünyanın en kötü rapçisi” yorumları yapılıyor.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARMIŞ

Kahire Amerikan Üniversitesi’nde uluslararası ekonomik kalkınma alanında yüksek lisans ve Bilkent Üniversitesi’nde para politikası eğitimi aldığını belirten Morgan, 2014’teki blog yazısında, “Bitcoin, dolandırıcılıklarla dolu. Gelecekte ekonomi ders kitaplarında ders olacak” yazmış. Morgan Twitter’dan da sıkça kripto borsasının tehlikeleri hakkında paylaşım yapmış.