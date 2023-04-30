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Hazır noodle’da kanser şüphesi

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#Noodle#Indomie#Kanser
Hazır noodle’da kanser şüphesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 07:00

TÜRKİYE’de de popüler bir marka olan noodle üreticisi Indomie’nin bazı ürünleri, kanser şüphesiyle Malezya ve Tayvan’da toplatıldı.

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Ancak Endonezyalı şirket, ürünlerinin güvenli olduğunu savunuyor. Malezya ve Tayvan sağlık yetkilileri, birkaç gün arayla ülkelerinde satılan noodle ürünlerini inceledi.

YASAKLI KİMYASAL

Amerikan CNN’in haberine göre, her iki ülke de Indomie’nin popüler tavuk aromalı eriştesi dahil bazı numunelerde kanser riskini arttırdığı bilinen etilen oksite rastlandı. Kokusuz ve renksiz bir gaz olan etilen oksit, baharatları sterilize etmek için kullanılıyor. Ancak kanser riskini arttırdığı gerekçesiyle Avrupa Birliği, 2011 yılında bu kimyasalın gıdalarda kullanımını yasaklamıştı. Endonezyalı üretici gelişme üzerine, ürünlerini kontrol ettiklerini ve tüketim için güvenli seviyeyi aşan kimyasal bulunmadığını bildirdi. Şirkete göre sorun, diğer iki ülkedeki düzenlemelerinin, Endonezya’daki yönergelere kıyasla “çok hassas” olmasından kaynaklanıyor. Indomie ürünleri aralarında Türkiye’nin de olduğu 90’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

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#Noodle#Indomie#Kanser

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